В Пензенской области сохраняются темпы заражения COVID-19

24.11.2020 | 10:41

В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Данные на утро вторника, 24 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе поставили 165 диагнозов COVID-19. Количество официально подтвержденных случаев заражения достигло 19 239.

Накануне стало известно об уходе из жизни еще двух пациентов с коронавирусом. Согласно данным оперштаба, число летальных случаев инфекции теперь составляет 228.

Выздоровели 15 163 человека.

В России за последние сутки выявлено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 230 (21,5%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.