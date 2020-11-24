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Общество

В Пензенской области сохраняются темпы заражения COVID-19

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В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Данные на утро вторника, 24 ноября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе поставили 165 диагнозов COVID-19. Количество официально подтвержденных случаев заражения достигло 19 239.

Накануне стало известно об уходе из жизни еще двух пациентов с коронавирусом. Согласно данным оперштаба, число летальных случаев инфекции теперь составляет 228.

Выздоровели 15 163 человека.

В России за последние сутки выявлено 24 326 случаев COVID-19 в 85 регионах, 5 230 (21,5%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Главное - стабильность,ровненько идём...

Гость||

При нашей медицине и тупым населением лучше уже не будет!

Гость||

Главное что по другим регионам растёт и растёт, а у нас в губернии стабильность!!! На платЕ!!

Гость||

Ураа! Мы на платЕЕЕЕ! И победа над барановирусом близка!

Гость||

Естественно сохраняются, маски то полностью бесполезны, а бездельники с министерства ничего разумного принять - придумать не могут и не хотят , всё на самотёке ... Это хорошо что данная хрень почти безопасна,а вот случись действительно беда и какая серьёзная и заразная ? вымрем в неделю как мухи.

Гость||

Гость писал(a):

Главное - стабильность,ровненько идём...
Опять на первых местах ? По всей гадости первые.

Гость||

Интересно у нас теперь все больницы опустели?!

Гость||

Гость писал(a):

Интересно у нас теперь все больницы опустели?!
Фактически да, врачей там нет. Так что это так, здания которые остались в наследие от СССР, а воры их даже содержать то толком не могут.

Гость||

Свободные места остались только в больничных туалетах? Коридоры, лестничные клетки, подсобки всех больниц уже заполнены больными с процентом поражения лёгких больше 50%?

Гость||

Гость писал(a):

Естественно сохраняются, маски то полностью бесполезны
Маски не бесполезны! Масочки активно приближают нас к этому "стадному иммунитету".

Гость||

Господин "иммунолог", вы не доучились.

Гость||

Порция утренней брехни подъехала.Чиновники скоро маски не смогут на морду одеть - нос уже как у известного сказочного персонажа от вранья на метр вырос.

Гость||

Уж как сели начальники на платУ, так с нее и не слезть, неудобно получится, обман раскроется

Гость||

Вот это ТЕМП!!!

(Заголовок грамотно написать не могут)

Имя: Гость
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