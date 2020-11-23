В Пензе разработают комплексный план развития велодорожек

23.11.2020 | 09:26

Во время оперативного совещания, которое прошло в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание главы администрации Пензы Андрея Лузгина на велодорожку на реконструируемой улице 40 лет Октября.

«Есть велодорожка, но какой в ней смысл, если она заканчивается у дворца единоборств «Воейков» и не имеет продолжения в сторону Южной или Западной Поляны, в сторону вузов?» - задал вопрос глава региона.

Он напомнил, что велодорожка соединяет микрорайоны Терновка и Кривозерье и проходит по трассе, где сейчас идет реконструкция.

«Надо развивать ее дальше, делать проект, искать возможность продолжить, тем более что место там есть», - указал Иван Белозерцев.

Он поручил разработать комплексный план развития дорожек для велосипедистов в Пензе по улицам и микрорайонам.

«Маршруты нужно объединить. Это непростая задача, но она решаема», - завершил тему губернатор.