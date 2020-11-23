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Общество

В Пензе разработают комплексный план развития велодорожек

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Во время оперативного совещания, которое прошло в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание главы администрации Пензы Андрея Лузгина на велодорожку на реконструируемой улице 40 лет Октября.

«Есть велодорожка, но какой в ней смысл, если она заканчивается у дворца единоборств «Воейков» и не имеет продолжения в сторону Южной или Западной Поляны, в сторону вузов?» - задал вопрос глава региона.

Он напомнил, что велодорожка соединяет микрорайоны Терновка и Кривозерье и проходит по трассе, где сейчас идет реконструкция.

«Надо развивать ее дальше, делать проект, искать возможность продолжить, тем более что место там есть», - указал Иван Белозерцев.

Он поручил разработать комплексный план развития дорожек для велосипедистов в Пензе по улицам и микрорайонам.

«Маршруты нужно объединить. Это непростая задача, но она решаема», - завершил тему губернатор.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опять глупомордым лапшу на уши вешают кучами. Это чтобы вам на диванах пердеть спокойнее было.

Гость||

да да, план ливней канализации уже был

Гость||

Вы сначала разработайте план развития бесплатных парковок в городе! Накой лад вы за счет средств транспортного налога и поборов с воровских платных парковок собрались велодорожки развивать?

Гость||

Гость писал(a):

Вы сначала разработайте план развития бесплатных парковок в городе!
Есть! Разработать план развития бесплатных парковок в городе!

Гость||

План развития общественного транспорта, продлить троллейбусы в новые районы. Это когда будет? Мне велосипедные дорожки ни к чему. Пенза - город пенсионеров, глупость очередная про велодорожки. Молодежь от вас бежит.

Гость||

Никогда этого не будет, узбагойся

Гость||

Надо подсказывать, а то сами, наверное, не дотумкают. Может, зашевелится там что внутри, зачатки совести какие, работу работать, перед жителями отвечать.

Гость||

Велодорожки... На кой черт они мне. Тьфу.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.11.2020 10:11|

Велодорожки... На кой черт они мне. Тьфу.

Не горячись, вот еще немножко за проезд поднимем, по другому запоешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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