Сотрудников пензенских кафе призовут сообщать в ГИБДД о пьяных водителях

23.11.2020 | 09:22

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о пьяных водителях, которых задерживают на территории региона. Тема была затронута во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 23 ноября.

Белозерцев напомнил о ДТП в Каменском районе (там при столкновении «Нивы», Nissan и КамАЗа погиб 65-летний водитель внедорожника, его пассажир госпитализирован) и констатировал, что многие автомобилисты нарушают скоростной режим. В числе распространенных нарушений было названо и управление в нетрезвом состоянии.

«Пьяных много! Приезжают в кафе, рестораны, там проходят какие-то мероприятия. Потом они в нетрезвом состоянии садятся за руль - сами погибают и пассажиров на тот свет отправляют», - констатировал глава региона.

Он поручил представителям власти работать с руководителями и менеджерами развлекательных заведений, чтобы те сообщали о подобных случаях в ГИБДД.

«Если приехал на машине, употребляет, они знают, что он выйдет и сядет за руль», - пояснил губернатор.

Сохранение жизни людей он назвал самой большой проблемой.