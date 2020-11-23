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Общество

Сотрудников пензенских кафе призовут сообщать в ГИБДД о пьяных водителях

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о пьяных водителях, которых задерживают на территории региона. Тема была затронута во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 23 ноября.

Белозерцев напомнил о ДТП в Каменском районе (там при столкновении «Нивы», Nissan и КамАЗа погиб 65-летний водитель внедорожника, его пассажир госпитализирован) и констатировал, что многие автомобилисты нарушают скоростной режим. В числе распространенных нарушений было названо и управление в нетрезвом состоянии.

«Пьяных много! Приезжают в кафе, рестораны, там проходят какие-то мероприятия. Потом они в нетрезвом состоянии садятся за руль - сами погибают и пассажиров на тот свет отправляют», - констатировал глава региона.

Он поручил представителям власти работать с руководителями и менеджерами развлекательных заведений, чтобы те сообщали о подобных случаях в ГИБДД.

«Если приехал на машине, употребляет, они знают, что он выйдет и сядет за руль», - пояснил губернатор.

Сохранение жизни людей он назвал самой большой проблемой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

призовут стучать?

Гость||

А сами работать не пробовали?

Гость||

Чушь какая-то

Гость||

Так если они будут стучать на клиентуру,к ним никто не пойдет,а то еще чего,похуже.все просто.

Гость||

Этому его в Маскве научили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пьяных много! Приезжают в кафе, рестораны, там проходят какие-то мероприятия. Потом они в нетрезвом состоянии садятся за руль - сами погибают и пассажиров на тот свет отправляют», - констатировал глава региона.
Это он про товарища на инфинити, который дворника сбил, говорит? Который накануне так отметил профессиональный праздник, что до утра не просох.

Гость||

Очередные пустые слова, никто его не слушает и не реагирует! Исполнительская дисциплина на нуле!

Имя: Гость
Комментарий:

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