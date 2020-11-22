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Происшествия

В ДТП на трассе Пенза - Тамбов погиб мужчина

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В Пензенской области выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в Каменском районе в воскресенье, 22 ноября.

По предварительным данным, в 17:00 на 219-м километре дороги Пенза - Тамбов столкнулись три транспортных средства: ВАЗ-2121, Nissan Almera и КамАЗ с полуприцепом.

«Нивой» управлял мужчина 1955 года рождения, иномаркой - 1983-го, большегрузом - 1958-го.

«Водитель ВАЗа скончался на месте. Пассажир этого автомобиля - мужчина 1973 года рождения - получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили представители регионального управления ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

ДТП спровоцировало дорожный затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:15, движение на указанном участке затруднено, скорость транспорта составляет от 10 до 15 км/ч.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Получается что на встречу??! Камаз вроде на своей полосе.. Ниссан просто не успел притормозить

Имя: Гость
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