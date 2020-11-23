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Общество

Белозерцев о работе в снегопад и гололед: Техники нет, людей нет

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Пензенские коммунальные и дорожные службы нацелили на активную работу в зимний период. Тема была затронута на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 ноября.

«Я обращаю внимание глав районов, жилищной инспекции на работу управляющих и дорожных компаний в связи с выпадением снега и гололедом. Очень большая проблема, особенно вначале, когда идет выпадение снега», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в интересах людей должны действовать и все управляющие компании, и вся система власти.

«Поэтому давайте-ка работайте: песчано-соляная смесь, песок должен быть. Нужно чистить снег и убирать его, особенно с тротуаров и около подъездов, чтобы не было скользко, чтобы люди не ломали руки и ноги, не разбивали головы», - потребовал глава региона.

Он также поручил проверить управляющие компании и их договоры с собственниками снегоуборочной техники. По мнению Белозерцева, некоторые из таких соглашений фиктивные.

«Управляющие компании понабрали территорий, а техники нет, людей нет. Проверьте, с кем они заключили соглашения и есть ли в наличии этот трактор, или он на полгорода и без лопаты еще», - поручил губернатор.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Белозерцев о работе в снегопад и гололед: Техники нет, людей нет
Чо за кипишь. само растает.

Гость||

Ну в общем,всё как всегда.расходимся.

Гость||

Ай-яй-яй! А где же эти трактора и снегоуборочные машины , покупкой которых несколько лет подряд хвалились по телевизору?

Гость||

Снегопад !!!АХВХАХАХЫХАх!!!!! УХ снега навалило, срочно высыпать 100500 тонн песка

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев о работе в снегопад и гололед: Техники нет, людей нет

Чо за кипишь. само растает.

Губернатор заботится о велодорожках зимой. Ещё в понедельник его волнует Новый Год.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

потребовал глава региона.
вот это правильно еще стукнуть несколько раз кулаком по стулу.

Гость||

Кентавра припорошило.

Гость||

Может давно пора этих глуповатых бездельников скопом уволить,а затем арест с конфискацией ? Прямо буквально первых - верхних с десяток бездельников вместе со всеми глуповатыми родственничками.

Гость||

а разве губернатор = мэр???? Тебе какое дело??? Иди по области смотри! Что в Белинском??? Есть техника там?

Гость||

Гость писал(a):

а разве губернатор = мэр???? Тебе какое дело???
Дурочка, он житель города и ему как жителю мерзко от сих бездельников. И управы на это ворьё не найдут ...вот что значит кругом воровство, кумовство и откаты ... и сплошная кругом едресня как рак всё поразила.

Гость||

Гость писал(a):

он житель города и ему как жителю мерзко от сих бездельников И управы на это ворьё не найдут ...вот что значит кругом воровство, кумовство и откаты ...
Почему он не воспользуется административными рычагами?

Гость||

Гость писал(a):

Почему он не воспользуется административными рычагами?
Это как же ? Там кум на куме, брат, жена, подельник ... откат и полуоткат ...

Гость||

Только коммунальные услуги хорошо берут-подьезды практически не убирают!

Гость||

Вот никогда такого не было, и вот опять.

Гость||

Пустые слова, никто его не слушает и не делает!

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Имя: Гость
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