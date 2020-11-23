Белозерцев о работе в снегопад и гололед: Техники нет, людей нет

23.11.2020 | 10:53

Пензенские коммунальные и дорожные службы нацелили на активную работу в зимний период. Тема была затронута на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 23 ноября.

«Я обращаю внимание глав районов, жилищной инспекции на работу управляющих и дорожных компаний в связи с выпадением снега и гололедом. Очень большая проблема, особенно вначале, когда идет выпадение снега», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в интересах людей должны действовать и все управляющие компании, и вся система власти.

«Поэтому давайте-ка работайте: песчано-соляная смесь, песок должен быть. Нужно чистить снег и убирать его, особенно с тротуаров и около подъездов, чтобы не было скользко, чтобы люди не ломали руки и ноги, не разбивали головы», - потребовал глава региона.

Он также поручил проверить управляющие компании и их договоры с собственниками снегоуборочной техники. По мнению Белозерцева, некоторые из таких соглашений фиктивные.

«Управляющие компании понабрали территорий, а техники нет, людей нет. Проверьте, с кем они заключили соглашения и есть ли в наличии этот трактор, или он на полгорода и без лопаты еще», - поручил губернатор.