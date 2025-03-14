Красные ящики на Московской держат в отсутствие снега и льда

14.03.2025 | 11:22

Температура воздуха в Пензе достигает +15 градусов в дневное время, снега в центре города нет, но ящики для песко-соляной смеси на улице Московской остаются на местах.

Объемные ярко-красные контейнеры плохо вписываются в городской пейзаж, создавая дисгармонию на фоне исторических зданий.

Емкости впервые появились на Московской в ноябре 2024 года. Прежде размещали только ведра и тазы с песком.

Они предназначены для сотрудников предприятия «Пензавтодор», которое отвечает за уборку улиц и общественных пространств.

Ящики с песко-соляной смесью предоставляют коммунальщикам возможность вручную обработать небольшие территории, не дожидаясь приезда специализированной машины с реагентом.