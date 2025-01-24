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Из жизни

Прокуратура потребовала привести в порядок тротуар на пр. Строителей

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В Октябрьском районе Пензы после вмешательства прокуратуры расчистили от наледи тротуар на проспекте Строителей в районе ДС «Буртасы».

Жалобы на состояние пешеходной дорожки появились в Telegram. «По проспекту Строителей тротуары - голый лед. Ходить можно только там, где снег стаял до асфальта. Все передвигаются либо по кромке снега, либо гусиным шагом», - сообщили местные жители.

Прокуратура провела проверку по данной информации и внесла представление начальнику УЖКХ г. Пензы.

«Меры приняты незамедлительно: представляющие опасность для жизни и здоровья участки в микрорайоне обработаны песко-соляной смесью», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Прокуратура потребовала привести в порядок тротуар на пр. Строителей

Ранее в прокуратуре отреагировали на жалобы жителей Засечного по поводу гололеда возле школы имени Л. Б. Ермина. Директору школы внесли представления, потребовав расчистить от льда пешеходные дорожки и подходы к учреждению.

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Источник — фото областной прокуратуры
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