Названы телефоны, по которым можно сообщить о подтоплениях

09.01.2025 | 17:12

В четверг, 9 января, в Пензе коммунальщики ликвидировали последствия непогоды: перепады температур и дождь привели к локальным подтоплениям.

Было задействовано 5 бригад сотрудников МБУ «Пензавтодор», гидродинамические машины и илососы. Откачивали воду с проезжей части на улицах Чаадаева и Богданова.

Также коммунальщики прочищали от снега и льда ливневые решетки на улицах Аустрина, Островского, Злобина, Тухачевского, Урицкого, Суворова, Пролетарской, Терновского, Пацаева, Попова, проспектах Строителей и Победы.

«В случае выявления локальных подтоплений жители могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 05, 63-10-05», - сообщили в администрации Пензы.

10 января в Пензе осадков не ожидается, но прогнозируется гололедица: в ночь на пятницу температура опустится до -6 градусов.