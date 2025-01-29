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Общество

Экономят: в Пензе управляющие компании ждут, когда снег растает

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Многие управляющие компании в Пензе, в обязанности которых входит уборка дворов, положились на погоду и ждут, когда снег растает сам.

На это обратил внимание временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов, устроивший объезд города ранним утром среды, 29 января. По его мнению, таким образом организации экономят деньги.

«Ночью снег замерзает, отсюда и колейность, наледь. Пока осматривали улицы, наступило 6 утра. За это время увидели лишь одного дворника. Спецтехники около домов нет», - возмутился Олег Денисов.

По его словам, только на прошлой неделе составили более 20 административных материалов о ненадлежащем исполнении УК своих обязанностей.

Однако работать они должны добросовестно. Если где-то снега уже практически нет, надо оперативнее убирать мусор, который оставляют жильцы, и бороться с наледью.

В заключение Денисов поручил главам районных администраций несколько раз в день проводить обходы территорий вместе с руководителями УК, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что весна в Пензенской области с высокой вероятностью будет ранней, март окажется довольно теплым.

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Источник — фото администрации Пензы
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