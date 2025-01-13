В выходные 97 пензенцев стали жертвами гололеда

13.01.2025 | 10:01

В Пензе в выходные дни, 11 и 12 января, 183 человека обратились за помощью в травматологический пункт, 97 из них упали на улице. Об этом рассказали в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина.

Медики напомнили, что из-за гололеда на тротуарах и дорогах города следует быть особенно аккуратными и внимательными.

«Не спешите, смотрите под ноги и обходите опасные участки дороги. Используйте подручные средства при выходе на улицу, но по возможности оставайтесь дома», - предупредили население травматологи.

Ранее они констатировали, что пострадавшие чаще всего обращаются с переломами лучезапястного и голеностопного суставов.

Гололедице способствуют перепады температуры. По замечанию метеорологов, волны потепления-похолодания сохранятся в регионе до конца января.

«Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4…9 градусов, а местами 12 градусов. По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет», - рассказали синоптики.

Проблемой безопасности горожан из-за гололеда озаботилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям лиц, отвечающих за содержание дорог и тротуаров, при наличии оснований примут меры реагирования.