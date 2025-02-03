В Пензе песок во дворах попросят спрятать в специальные ящики

03.02.2025 | 20:31

В понедельник, 3 февраля, на совещании в администрации Пензы обсудили борьбу с гололедом во дворах многоэтажек.

Как отметил врио главы города Олег Денисов, необходимо в первую очередь проверять крупные управляющие компании, поскольку они обслуживают множество домов. Кроме того, на совещании затронули проблему навалов песка во дворах.

Некоторые УК привезли его для борьбы с гололедом. Частью песка посыпали наледь, но навалы остались в качестве запаса, ожидая своего часа. На это в соцсетях пожаловались пензенцы. Так, в одном из телеграм-каналов женщина рассказала о подобной проблеме на улице Пацаева.

«Чтобы не допустить навалов из песка во дворах многоквартирных домов, управляющим компаниям предложат установить специальные ящики для компактного хранения антигололедных материалов», - сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что некоторые управляющие компании в Пензе захотели сэкономить деньги на противогололедной обработке, поэтому положились на теплую погоду и ждут, когда снег растает сам. Главам районных администраций поручили несколько раз в день проводить обходы территорий вместе с руководителями УК.