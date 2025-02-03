Сетевое издание|18+|Понедельник|3 фев 2025|22:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе песок во дворах попросят спрятать в специальные ящики

Печать
Telegram

В понедельник, 3 февраля, на совещании в администрации Пензы обсудили борьбу с гололедом во дворах многоэтажек.

Как отметил врио главы города Олег Денисов, необходимо в первую очередь проверять крупные управляющие компании, поскольку они обслуживают множество домов. Кроме того, на совещании затронули проблему навалов песка во дворах.

Некоторые УК привезли его для борьбы с гололедом. Частью песка посыпали наледь, но навалы остались в качестве запаса, ожидая своего часа. На это в соцсетях пожаловались пензенцы. Так, в одном из телеграм-каналов женщина рассказала о подобной проблеме на улице Пацаева.

«Чтобы не допустить навалов из песка во дворах многоквартирных домов, управляющим компаниям предложат установить специальные ящики для компактного хранения антигололедных материалов», - сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что некоторые управляющие компании в Пензе захотели сэкономить деньги на противогололедной обработке, поэтому положились на теплую погоду и ждут, когда снег растает сам. Главам районных администраций поручили несколько раз в день проводить обходы территорий вместе с руководителями УК.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото телеграм-канала «Пенза для грустных»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте