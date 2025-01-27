Гололед: пензенцы могут пожаловаться на управляющие компании

27.01.2025 | 17:20

В понедельник, 27 января, в администрации Пензы обсудили работу управляющих компаний по содержанию придомовых территорий. Нередко она оказывается неудовлетворительной. Так, за прошлую неделю на недобросовестные УК было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.

Например, обработка противогололедными средствами не была проведена на ул. 65-летия Победы, 9, и ул. Ладожской, 148а (ООО УК «Высотка»), ул. Ладожской, 115 (АО «Арбековское»), ул. Рахманинова, 12 (ООО «Пензастройсервис Уют»), пр. Победы, 86а (ООО УК «Север»), и др.

Временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов поручил главам администраций Пензы организовать ежедневные обходы жилого сектора.

«В связи с резкими перепадами температур управляющие организации должны на постоянной основе проводить антигололедную обработку пешеходных зон. Важно, чтобы добросовестно посыпали подходы к домам, а не только небольшие тропки для отвода глаз, по которым 2 человека не могут разойтись. Нужно устранять колейность во дворах, чтобы машины не ехали, как по рельсам. Главам районов необходимо лично организовывать ежедневные подворовые обходы с участием не просто представителей, а руководителей управляющих компаний. Только так сможем исправить ситуацию в лучшую сторону», - высказался Олег Денисов.

Контролировать работу УК могут и жители. Направить информацию о неудовлетворительном содержании придомовой территории можно в электронном виде через сайт ГИС ЖКХ (нужно иметь регистрацию на «Госуслугах») и в письменном - в районные администрации.

При подаче заявления (образец можно посмотреть здесь) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.