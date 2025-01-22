Подходы к школе в Засечном стали угрожать жизни детей

22.01.2025 | 17:23

В прокуратуре отреагировали на жалобы жителей Засечного на гололед возле школы имени Л. Б. Ермина.

«Ходить невозможно. Сплошной лед. Наверное, ждут, пока кто-нибудь голову себе разобьет!», «В школу звонила именно сегодня, реакции никакой», - возмутились пензенцы в Сети во вторник, 21 января.

К сообщению прикреплены фото, сделанные у образовательного учреждения. На них - покрытые льдом проезжая часть и тротуар, по которому осторожно идут школьники.

«Прокуратура Пензенского района по публикациям в социальных медиа провела проверку соблюдения законодательства о праве несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательных учреждениях», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что пешеходные дорожки и подходы к учреждению не очистили от льда. Это угрожало здоровью и жизни детей.

Директору школы внесли представления, потребовав немедленно устранить нарушения.

Руководство образовательного учреждения оперативно отреагировало: лед посыпали песко-соляной смесью.

Фото 2 - группы «Подслушано Спутник».