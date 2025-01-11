Безопасностью пензенцев во время гололеда озаботилась прокуратура

11.01.2025 | 18:31

В субботу, 11 января, жители Пензы в мессенджерах и соцсетях массово жаловались на гололед. Один из горожан снял пенсионерку с клюшкой, бредущую по проезжей части: она предпочла риск оказаться под машиной вероятности подскользнуться и получить травму.

«Пожилые люди вынуждены ходить по дорогам, потому что тротуары как каток. Ходить невозможно! Уже третий день на улицах Минской и Одесской такая ситуация», - рассказал автор.

Кадры вызвали массу откликов.

«Там ходить невозможно, весь тротуар - голый лед. Ни песка, ни реагентов нет у нас», «И на Карла Маркса люди вынуждены идти по проезжей части», «Улица Бутузова - сплошной каток», «Герцена, 46, ни разу не посыпали песком. Ходить очень тяжело. Из подъезда не выйти, так как все в колдобинах льда», - пишут пензенцы.

Аналогичные жалобы поступают с улиц Окружной, Луначарского, Толстого, Циолковского, проспекта Строителей, микрорайона Кривозерье.

Еще один житель областного центра сделал кадры, на которых бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшему пешеходу.

«В Пензе около дома № 20 на ул. Циолковского кто-то сломал ногу на гололеде», - сообщил он.

Проблемой безопасности горожан озаботилась прокуратура.

«Жители Пензы столкнулись с обледеневшими тротуарами и переходами, ненадлежащей очисткой снега и наледи и иными нарушениями в сфере благоустройства, что привело к росту уличного травматизма, возникновению угрозы жизни и здоровью граждан», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.