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Общество

Безопасностью пензенцев во время гололеда озаботилась прокуратура

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В субботу, 11 января, жители Пензы в мессенджерах и соцсетях массово жаловались на гололед. Один из горожан снял пенсионерку с клюшкой, бредущую по проезжей части: она предпочла риск оказаться под машиной вероятности подскользнуться и получить травму.

«Пожилые люди вынуждены ходить по дорогам, потому что тротуары как каток. Ходить невозможно! Уже третий день на улицах Минской и Одесской такая ситуация», - рассказал автор.

Кадры вызвали массу откликов.

«Там ходить невозможно, весь тротуар - голый лед. Ни песка, ни реагентов нет у нас», «И на Карла Маркса люди вынуждены идти по проезжей части», «Улица Бутузова - сплошной каток», «Герцена, 46, ни разу не посыпали песком. Ходить очень тяжело. Из подъезда не выйти, так как все в колдобинах льда», - пишут пензенцы.

Аналогичные жалобы поступают с улиц Окружной, Луначарского, Толстого, Циолковского, проспекта Строителей, микрорайона Кривозерье.

Еще один житель областного центра сделал кадры, на которых бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшему пешеходу.

Безопасностью пензенцев во время гололеда озаботилась прокуратура

«В Пензе около дома № 20 на ул. Циолковского кто-то сломал ногу на гололеде», - сообщил он.

Проблемой безопасности горожан озаботилась прокуратура.

«Жители Пензы столкнулись с обледеневшими тротуарами и переходами, ненадлежащей очисткой снега и наледи и иными нарушениями в сфере благоустройства, что привело к росту уличного травматизма, возникновению угрозы жизни и здоровью граждан», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Источник — фото, видео «Пенза новости»
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