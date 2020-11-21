В Пензе два заведения нарушили запрет на ночную работу

21.11.2020 | 15:07

В ночь с 20 на 21 ноября прошел рейд по пензенским местам общественного питания. В поисках нарушений режима повышенной готовности, когда с 23:00 до 6:00 запрещена работа таких точек, комиссия проверила 10 объектов.

Участники рейда посетили кафе и бары на улицах Тарханова, Злобина, Бакунина, Чехова, Суворова, но там все было в порядке.

А вот на улице Антонова два предприятия, «Мир напитков» и бар Beerhoven, проигнорировали требование о прекращении работы. В итоге сотрудники полиции составили протоколы.

«Подобные рейды запланировано проводить постоянно - до отмены режима повышенной готовности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Режим в Пензенской области ужесточился с 10 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Его действие продлится до 26-го числа.