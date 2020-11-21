Сетевое издание|18+|Суббота|21 ноя 2020|15:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе два заведения нарушили запрет на ночную работу

Печать

В ночь с 20 на 21 ноября прошел рейд по пензенским местам общественного питания. В поисках нарушений режима повышенной готовности, когда с 23:00 до 6:00 запрещена работа таких точек, комиссия проверила 10 объектов.

Участники рейда посетили кафе и бары на улицах Тарханова, Злобина, Бакунина, Чехова, Суворова, но там все было в порядке.

А вот на улице Антонова два предприятия, «Мир напитков» и бар Beerhoven, проигнорировали требование о прекращении работы. В итоге сотрудники полиции составили протоколы.

«Подобные рейды запланировано проводить постоянно - до отмены режима повышенной готовности», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Режим в Пензенской области ужесточился с 10 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Его действие продлится до 26-го числа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

ИХ ЗАКРЫЛИ НА 90 ДНЕЙ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте