В Пензенской области запретили массовые мероприятия

10.11.2020 | 19:19

Во вторник, 10 ноября, в Пензенской области внесли изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе вводятся новые ограничения.

Так, до 26 ноября запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий (за исключением некоторых общественных обсуждений или публичных слушаний), курение кальянов в ночных клубах, на дискотеках, в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением всем работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционную работу и усилить режим дезинфекции в своих помещениях.

На территории Пензенской области по-прежнему действует масочный режим. Лица старше 65 лет и те, кто страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, должны находиться на самоизоляции.

«Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, прибывающие на территорию Пензенской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации обязаны соблюдать постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (с последующими изменениями) и от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (с последующими изменениями)», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всем, кто прибывает в Пензенскую область из других регионов любым видом транспорта, кроме воздушного, необходимо сообщать об этом на горячую линию по телефону: 8 (8412) 42-09-47.