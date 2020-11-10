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Общество

В Пензенской области запретили массовые мероприятия

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Во вторник, 10 ноября, в Пензенской области внесли изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе вводятся новые ограничения.

Так, до 26 ноября запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий (за исключением некоторых общественных обсуждений или публичных слушаний), курение кальянов в ночных клубах, на дискотеках, в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением всем работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционную работу и усилить режим дезинфекции в своих помещениях.

На территории Пензенской области по-прежнему действует масочный режим. Лица старше 65 лет и те, кто страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, должны находиться на самоизоляции.

«Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, прибывающие на территорию Пензенской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации обязаны соблюдать постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» (с последующими изменениями) и от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (с последующими изменениями)», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всем, кто прибывает в Пензенскую область из других регионов любым видом транспорта, кроме воздушного, необходимо сообщать об этом на горячую линию по телефону: 8 (8412) 42-09-47.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

наконец-то.

Гость||

Дебилизм

Гость||

А.Ю.Попова аки слово божье!!!

Гость||

Ну да дельное распоряжение,закрыть кальянные,бары и иже с ними,только там короновирус бушует .что есть мочи))Закрывать нужно не эти злачные места,а культурно-массовые заведения с кружками,секциями,фитнессы.бассейны,именно там едет распостранение заразы,так как скученность людей.детей огромная.а закрывают то,что не несет такой уж большой процент заболеваемости.Почему непонятно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предприятия, на которых проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания, не должны принимать посетителей с 23:00 до 6:00.
Теперь после 11 часов будут пить пиво в подъезде

Гость||

Горите в аду, единоросы

Гость||

Гость писал(a):

А.Ю.Попова аки слово божье!!!
Надеюсь в случае поражения Единой России на выборах в Госдуму в сентябре 2021 году А.Ю.Попова перестанет быть главным санитарным врачом РФ

Имя: Гость
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