У уснувшего в кафе пензенца украли ноутбук

01.08.2025 | 12:01

45-летний пензенец сходил в кафе быстрого питания и остался без ноутбука стоимостью более 17 000 рублей и роутера. Сумка с устройствами исчезла, когда мужчина уснул.

Обнаружив пропажу, горожанин обратился в полицию.

Личность подозреваемого удалось установить быстро - им оказался 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина рассказал, что вместе с жертвой употреблял алкоголь в кафе. Когда собутыльник уснул, злоумышленник забрал его сумку и ушел. Украденное он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

«Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу», - сообщили в областном УМВД России.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет.