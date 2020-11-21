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Общество

Бессоновский район вышел на второе место по числу заболевших за сутки

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В субботу, 21 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о выявлении 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Среди инфицированных - двое несовершеннолетних, 4 и 17 лет. Общее число заболевших детей и подростков - 1 305.

98 случаев COVID-19 выявлено в Пензе, 28 - в Бессоновском районе, 9 - в Нижнеломовском.

7 человек заболели в Заречном, 5 - в Башмаковском районе, 4 - в Пензенском, 3 - в Иссинском, по 2 - в Бековском, Мокшанском, Лунинском, Спасском и Шемышейском, по 1 - в Вадинском, Земетчинском и Лопатинском районах.

За все время эпидемии в Пензенской области в общей сложности зарегистрирован 18 751 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 14 737 пациентов, скончались 223.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Шемышейка каждый день в списке, и это еще не у всех берут мазок, было бы намного больше.

Гость||

Может просто плохо поставлена работа по профилактике, хотя нет, громкоговоритель вешает около Дома культуры, только кому? Может работникам администрации, они находятся напротив РДК

Гость||

но и нормальненько болеем и выздоравливаем а это самое главное

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.11.2020 13:42|

Может просто плохо поставлена работа по профилактике

какая профилактика это вирус а не гонорея или ты все еще думаешь от него можно спрятаться не получится а там кому как повезет

Гость||

А у них что соревнование? За второе место приз дают?

Гость||

это голосуюющие...

Гость||

А как там Оля и Лариса и Володя тоже

Гость||

28 всего, а где остальные??????????????

Гость||

Гость писал(a):

Бессоновский район вышел на второе место по числу заболевших за сутки
Поди опять камеры закрыли и чего-то подкинули. Знаем мы вашу Бессоновку.

Имя: Гость
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