Бессоновский район вышел на второе место по числу заболевших за сутки

21.11.2020 | 13:13

В субботу, 21 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о выявлении 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Среди инфицированных - двое несовершеннолетних, 4 и 17 лет. Общее число заболевших детей и подростков - 1 305.

98 случаев COVID-19 выявлено в Пензе, 28 - в Бессоновском районе, 9 - в Нижнеломовском.

7 человек заболели в Заречном, 5 - в Башмаковском районе, 4 - в Пензенском, 3 - в Иссинском, по 2 - в Бековском, Мокшанском, Лунинском, Спасском и Шемышейском, по 1 - в Вадинском, Земетчинском и Лопатинском районах.

За все время эпидемии в Пензенской области в общей сложности зарегистрирован 18 751 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 14 737 пациентов, скончались 223.