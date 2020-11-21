Сетевое издание|18+|Суббота|21 ноя 2020|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Озвучено число новых заболевших COVID-19 в Пензенской области

Печать

В субботу, 21 ноября, стало известно о 167 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксированных в Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших составило 18 751. За период эпидемии выздоровели 14 737 пациентов, из них накануне выписались из больниц 423.

Общее количество умерших от COVID-19 - 223.

На текущей неделе ежедневная информация о количестве новых инфицированных постоянна: число пациентов колеблется от 160 до 166. Так, 16 ноября их было 160, 17-го - 166, 18-го - 164, 19-го - 165, 20-го - 163.

13 ноября врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал уровень заболеваемости стабильным и отметил, что регион вышел на плато.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

13 ноября врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал уровень заболеваемости стабильным и отметил, что регион вышел на плато
Да, ......., ....., .. ... уже!!

Гость||

Любой в Пензе может считать себя экспертом по пандемии и предсказать, сколько будет новых случаев в Пензенской области завтра, послезавтра и т.д. с погрешностью в 2-3 человека.

Гость||

Повальное заражение всех и вся, морги, заваленные трупами все равно не скроешь. Ничего такого у нас нет же.

Как сообщила Дина Черемушкина , вчера выгнали из больниц 423 пациента.

Гость||

Гость писал(a):

Любой в Пензе может считать себя экспертом по пандемии и предсказать, сколько будет новых случаев в Пензенской области завтра, послезавтра и т.д. с погрешностью в 2-3 человека.
Не подскажете, стаки принимают где-то?

Гость||

Гость писал(a):

Повальное заражение всех и вся, морги, заваленные трупами все равно не скроешь. Ничего такого у нас нет же.
Никто и не говорит, что у нас катастрофа, но и 160 каждый день - это смешно

Гость||

Когда уже Никишина наградят и сделают министром здравоохранения РФ? Когда к нам будут приезжать делегации для изучения супер положительного опыта (как делать поменьше тестов, чтобы не портить статистику)?Ведь это же подвиг - в России каждый день рост, сегодня уже почти 25к заболевших. А в Пензе как было не выше 170, так и есть.

Гость||

Белозерцева - в президенты РФ!

Гость||

Поедет в Москву награду получать, похоже, за лучшую "борьбу" с вирусом.

Гость||

Приехал уже. Главную премию дали за лучшие по всем показателям автомобильные дороги.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о 167 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией
а это масочники или безмасочники?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За период эпидемии выздоровели 14 737 пациентов, из них накануне выписались из больниц 423.
А по данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 ноября 10:50 выписалист 14 667. Кому верить?

Гость||

Так врать это надо талант иметь,всю область за дебилов держат и народ это ,,кушает,, и улыбается)))Ну не бывает такой статистики в природе.

Гость||

не истерите главное заболевают и выздоравливают да не которым не везет умирают но это же вирус и тут кому как повезет. Спрятаться от вируса не получится

Гость||

На текущей неделе ежедневная информация о количестве новых инфицированных постоянна..

Да вы что...да у вас она уже месяц постоянна и постоянность такая, что даже теория вероятности просто теряет всякий смысл.

От вашей статистики весь город уже просто ржёт и не верит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте