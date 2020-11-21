Озвучено число новых заболевших COVID-19 в Пензенской области

21.11.2020 | 11:03

В субботу, 21 ноября, стало известно о 167 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, зафиксированных в Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших составило 18 751. За период эпидемии выздоровели 14 737 пациентов, из них накануне выписались из больниц 423.

Общее количество умерших от COVID-19 - 223.

На текущей неделе ежедневная информация о количестве новых инфицированных постоянна: число пациентов колеблется от 160 до 166. Так, 16 ноября их было 160, 17-го - 166, 18-го - 164, 19-го - 165, 20-го - 163.

13 ноября врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал уровень заболеваемости стабильным и отметил, что регион вышел на плато.