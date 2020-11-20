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Общество

Между Пензой и Бессоновкой решили построить объездную дорогу

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В Пензе планируют построить объездную дорогу в Бессоновку. Губернатор Иван Белозерцев рассказал об этом на совещании с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг, 19 ноября.

«Расстояние от этого пригородного населенного пункта до центральной части Пензы возможно преодолеть всего за 25 минут, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Бутылочное горлышко имеющейся автодороги позволяет двигаться со скоростью не более 10 километров в час», - пояснил губернатор. Его цитирует пресс-служба регионального правительства.

Дорога необходима - ее появление облегчит жизни 80% бессоновцев, которые ежедневно отправляются в Пензу на работу.

«Проектная документация с экспертизой будет получена в III квартале 2021 года. Строительство дороги мы планируем начать за счет средств регионального бюджета, но без поддержки реализовать проект будет невозможно», - подчеркнул Белозерцев и попросил Хуснуллина о финансировании из федеральной казны.

О реакции зампреда на обращение губернатора не сообщается.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

И сколько участков и жилья будет отжато у добросовестных собственников?

Гость||

Благая весть! Ух как теперь покатим, с ветерком! Возрадуйтесь, бессоновские, грабовские, вазерские! И вы, ухтинские, тоже, ладно, возрадуйтеся.

Гость||

Гость писал(a):

И сколько участков и жилья будет отжато у
ВСЕ. Алилуйя, наконец то!

Гость||

Адвокаты потирают ручки, можно срубить баблишка на клиентиках, кого участки затронет строительство.

Гость||

10 артель с вами. И Подлюч.... то есть Подлесный. Нам теперь бы мосток ещё и дорогу полудше!

Гость||

Вообще, смотря на генплан, можно увидеть, что дорога в Бессоновку там есть с нового путепровода на Островной. Где новизна?

Гость||

Гость писал(a):

Где новизна?
Какая новизна, простите?

Гость||

Гость писал(a):

Какая новизна, простите?
penzainform.ru писал(a):
Дорога необходима - ее появление облегчит жизни 80% бессоновцев, которые ежедневно отправляются в Пензу на работу.
Это было известно на момент создания генплана.

Мост построен с двухполосным съездом "вникуда". Теперь бабки пойдут на изменение проекта. И оптимизацию.

Гость||

Бессоновке на память от благодарного губернатора.

Гость||

Гость писал(a):

Это было известно на момент создания генплана.
И чо?

Имя: Гость
Комментарий:

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