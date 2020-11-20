Между Пензой и Бессоновкой решили построить объездную дорогу

20.11.2020 | 08:03

В Пензе планируют построить объездную дорогу в Бессоновку. Губернатор Иван Белозерцев рассказал об этом на совещании с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг, 19 ноября.

«Расстояние от этого пригородного населенного пункта до центральной части Пензы возможно преодолеть всего за 25 минут, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Бутылочное горлышко имеющейся автодороги позволяет двигаться со скоростью не более 10 километров в час», - пояснил губернатор. Его цитирует пресс-служба регионального правительства.

Дорога необходима - ее появление облегчит жизни 80% бессоновцев, которые ежедневно отправляются в Пензу на работу.

«Проектная документация с экспертизой будет получена в III квартале 2021 года. Строительство дороги мы планируем начать за счет средств регионального бюджета, но без поддержки реализовать проект будет невозможно», - подчеркнул Белозерцев и попросил Хуснуллина о финансировании из федеральной казны.

О реакции зампреда на обращение губернатора не сообщается.