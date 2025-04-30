Общество

Обнародован график работы главного фонтана Пензы в мае

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В Пензе обнародовали график работы светомузыкального фонтана в мае. Сооружение официально запустят 1-го числа.

Фонтан будут включать со вторника по воскресенье в 10:00. Время работы в динамическом режиме - 10:00-10:20, 11:00-11:20, 13:00-13:20, 14:00-14:20, 15:00-15:20, 16:00-16:20, 17:00-17:20, 18:00-18:20, 19:00-19:20, 20:00-20:30; в стационарном - 10:20-11:00, 11:20-13:00, 13:20-14:00, 14:20-15:00, 15:20-16:00, 16:20-17:00, 17:20-18:00, 18:20-19:00, 19:20-20:00, 21:15-22:00.

Музыкальное шоу длится 45 минут, с 20:30 до 21:15. Выключать фонтан будут в 22:00.

«Возможна корректировка режимов в зависимости от погодных условий - сильного ветра и дождя», - предупредили в администрации города.

Ранее сообщалось, что 29 апреля прошел пробный запуск фонтана после его расконсервации и ремонта некоторых элементов.

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