В Пензенской области от укусов клещей пострадали более 300 человек

30.04.2025 | 20:49

В Пензенской области с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 307 человек, 97 из них - дети до 14 лет.

За неделю, с 23 по 29 апреля, членистоногие напали на 79 жителей области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона в лаборатории на наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 197 опасных кровососов, в 52 случаях (26,4%) результаты были положительными.

За январь-март этого года в регионе зарегистрировали 1 пациента с боррелиозом - в Шемышейском районе. Уточняется, что это случай с длительной инкубацией, заражение случилось еще в сезон 2024-го.

В этом году первый укус клеща зарегистрировали 9 марта. Жертвой стал житель Бессоновского района.