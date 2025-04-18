Полицейские измерили ямы на улице Красной в Пензе

18.04.2025 | 18:32

В Пензе полицейские проверили состояние проезжей части на улице Красной и обнаружили несколько серьезных нарушений, способствующих созданию аварийных ситуаций.

По выявленным недостаткам возбуждено дело об административном правонарушении на основании ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа: для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, - в размере от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических - от 200 000 до 300 000 рублей.

По словам начальника отделения дорожного надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Александра Юданова, в 2025 году в областном центре было составлено 17 протоколов по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ и объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Городские дороги обследуются на постоянной основе, добавил он.