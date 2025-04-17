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Из жизни

Дорога к санаторию «Нива» опасна для водителей и пассажиров

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Жизнь и здоровье детей, направляющихся в санаторий «Нива» в деревне Пановке Пензенского района, подвергаются серьезному риску. Впрочем, опасность подстерегает и местных жителей, направляющихся в областной центр. Об этом предупредил подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Дорога к санаторию «Нива» опасна для водителей и пассажиров

Причина - в плачевном состоянии полотна дороги, соединяющей Пановку с трассой Тамбов - Пенза.

Дорога к санаторию «Нива» опасна для водителей и пассажиров

Не лучше выглядит и мост через реку Пензу, по которому также ездят автомобили.

«В санаторий «Нива» круглый год возят на лечение и отдых детей. Где безопасность? Куда смотрят наша администрация и депутаты? Капремонт не проходил уже более 20 лет», - пожаловался читатель.

Дорога к санаторию «Нива» опасна для водителей и пассажиров

В доказательство своих слов автор поста предоставил видеозапись и фотоснимки дороги. На них видно, что асфальт изрыт выбоинами и водителю приходится крайне медленно и аккуратно выбирать путь между ними.

Он добавил, что в Пановке нет ни продовольственного магазина, ни аптеки, не заезжает туда и автобус, на котором можно было бы выбраться в Пензу.

В феврале 2022 года в санатории «Нива» загорелся клуб. Спасатели эвакуировали из здравницы 73 отдыхающих и 35 сотрудников. Если ЧП случится еще раз, скорость прибытия пожарных расчетов будет снижена из-за ям на пути.

Автор поста надеется, что представители власти наконец обратят внимание на проблемную дорогу.

В администрации Пензенского района отреагировали на жалобу и пообещали, что уже в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

«В настоящее время имеется вся необходимая документация для проведения ремонта дороги, ведущей к Пановке. Заявка на участие в программе по ремонту дорог уже направлена, и как только будет выделено финансирование, ремонтные работы смогут начаться. После частичного ремонта дороги летом текущего года будет восстановлено транспортное сообщение в этом населенном пункте», - проинформировали в органе местного самоуправления.

Кроме того, Ермоловский сельсовет направил официальные письма торговым предприятиям с просьбой организовать в Пановке продажу продуктов и лекарств. Есть надежда, что вопрос решится положительно.

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