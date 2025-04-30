В Пензе клумбы заполняются цветами и кустарниками

30.04.2025 | 20:13

В Пензе продолжается активная подготовка клумб к лету: на вспаханной земле появляются цветы и кустарники.

«Весной городские клумбы традиционно приводят в порядок после зимы, чтобы они радовали горожан и приезжих в течение всего сезона», - отметили в управлении ЖКХ.

На озеленение областного центра в 2025 году выделили более 30 млн рублей. Предполагается до 1 июня высадить свыше 20 000 различных растений.

В списке - колючие ели, низкорослые рябины, каштаны, можжевельник, чубушник, спирея Фробели, ирисы, флоксы Марджори, кизильник блестящий, барбарис Тунберга, дерен пестролистный, спирея японская, шиповник морщинистый, низкорослые метельчатые флоксы, саженцы астильбы и др.

Ранее УЖКХ упрекнули в том, что полив высаженных растений в Пензе не контролируется должным образом, в результате растения погибают, а деньги расходуются впустую.