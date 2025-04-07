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Общество

В Пензе капитально отремонтируют дорогу к моргу в Согласии

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В Пензе благоустроят территорию возле областного бюро судебно-медицинской экспертизы, расположенного на улице Светлой, 1 (Согласие).

На капитальный ремонт дороги, ведущей к учреждению, предполагается потратить 14 млн 984 тысячи 519 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат по итогам открытого конкурса, проводящегося на портале госзакупок.

Подрядчик в два этапа уложит новый асфальт с щебеночным основанием, обустроит тротуары, заменит бордюры. Предполагается, что ремонт начнется 1 мая и завершится до 31 августа 2025 года.

В Пензе капитально отремонтируют дорогу к моргу в Согласии

Пензенцы несколько лет жаловались на состояние территории у ритуального зала на улице Светлой. «Дорогу к моргу в Согласии когда-нибудь будут ремонтировать? Или так и будем покойников по ухабам возить?»; «Проехать можно только на тракторе, а пройти невозможно. А у кого горе, они идут по грязи и лужам на прощание с родными людьми», - писали люди в Сети.

В 2022 году в региональном минздраве, комментируя ситуацию, пояснили, что и участок, и морг находятся на балансе областного бюро судмедэкспертизы. Дорогу капитально не ремонтировали с 1986 года, время от времени лишь проводили отсыпку песчано-гравийной смесью.

Еще в 2018 году учреждение разработало проектную документацию на капремонт дорожного покрытия за 12 млн рублей, однако из-за дефицита средств таких денег найти не могли.

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Источник — фото с портала госзакупок
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