Названа стоимость салюта, который запустят в Терновке на 9 Мая

30.04.2025 | 18:52

Праздничный салют, который впервые проведут в Терновке на 9 Мая, обойдется в 631 200 рублей. Информация появилась на портале госзакупок в среду, 30 апреля.

Заказчиком выступает Пензенский зоопарк, получающий субсидии из городского бюджета.

Салют начнется в 21:45 и продлится около 15 минут. Запуск будет проводиться с территории школы № 20 (улица Экспериментальная, 6а).

В общей сложности исполнитель должен сделать не менее 621 залпа. Планируется использовать такие элементы, как салютная батарея и фейерверочный шар. Высота разрывов пиротехнических изделий - до 100 метров.

Ранее стало известно, что стоимость 30-минутного салюта на набережной Суры, в районе стелы «Росток», составит 3 069 000 рублей. Предполагается выпустить не менее 4 781 залпа, из них высотных - 1 626.

В целом в Пензе на 9 Мая устроят 4 салюта: помимо набережной и Терновки, точками запусков также станут смотровая площадка экопарка «Ласточкины горы» и сквер 40-летия Победы. Все огненные шоу начнутся в одно и то же время - в 21:45.