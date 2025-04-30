Погода в майские праздники не порадует пензенцев

30.04.2025 | 18:14

В Пензенской области 1, 2, 3 и 4 мая ожидается облачная погода. Время от времени будут идти дожди.

Как сообщили синоптики Приволжского УГМС, в ночь на 1-е число температура опустится до +1…+6 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами прогнозируются осадки, гроза. Воздух прогреется до +13...+15. Порывы юго-восточного ветра достигнут 7-12 м/с.

В ночь на 2 мая будет теплее - до +4...+9 градусов. Днем синоптики вновь обещают дожди в некоторых районах региона. Столбик термометра поднимется до +10...+15 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами 7-12 м/с.

3 мая ночью похолодает до +1...+6, местами пройдет небольшой дождь. Днем синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +11...+16 градусов. Порывы западного ветра достигнут 8-13 м/с.

4 мая, по прогнозам центра «Фобос», столбик термометра может дотянуться до отметки +19 градусов. Однако день будет ветреный, ожидается дождь.