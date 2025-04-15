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Общество

Дорожники готовятся к укладке асфальта на проспекте Победы

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На проспекте Победы в Пензе продолжается ремонт проезжей части на участке от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Василек». Именно этот отрезок задействован во время шествия участников «Бессмертного полка».

Дорожники готовятся к укладке асфальта на проспекте Победы

О ходе работ вечером во вторник, 15 апреля, рассказал заместитель главы администрации города Ильдар Усманов.

«В настоящее время проведен комплекс мероприятий по фрезерованию проезжей части и подготовке к укладке асфальта. На текущий момент проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Дорожники готовятся к укладке асфальта на проспекте Победы

Он уточнил, что протяженность ремонтируемого участка - более 750 метров, а общая площадь - свыше 15 000 кв. м. «Работы проводятся преимущественно в ночное время во избежание транспортного коллапса», - подчеркнул Ильдар Усманов.

Завершить ремонт планируют к 1 мая. Из регионального бюджета на него выделили 200 млн рублей.

После Дня Победы дорожники займутся восстановлением следующего отрезка проспекта - от «Василька» до ЦНТИ.

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Источник — фото из TG-канала Ильдара Усманова
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