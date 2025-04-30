Привокзальную площадь в Пензе задумали отремонтировать

30.04.2025 | 22:00

Привокзальную площадь в Пензе давно нужно благоустроить. Такое мнение высказывают горожане в социальных сетях. Много нареканий у них вызывает состояние покрытия на проезжей части и в пешеходной зоне.

«Львиную долю площади занимает парковка. Не особо, я смотрю, ее автолюбитель жалует, так и стоит полупустая, а то и пустая, когда вокруг машины паркуются даже на газонах перед колледжем со стороны остановки Заречного. Асфальт от вокзала до этой остановки тоже внимания требует», - написала пензячка в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

На ее критику ответил представитель управления градостроительства и архитектуры.

«Для обеспечения комфортного и безопасного движения в текущем году на Привокзальной площади Пенза-I планируется заменить дорожное покрытие», - сообщил он.

Вероятно, ремонт асфальта задуман в связи с созданием на всей площади платной муниципальной парковки. Первый этап реализации проекта намечен уже на этот год.

«Сейчас организуют проезд: отдельно - для общественного транспорта, отдельно - остальной. Так и в Москве, и в других городах. Будет даваться время, 20 минут, чтобы можно было подъехать, проводить человека и уехать. Если вы решили оставить машину, например отправились в поездку, это тоже удобно: машина остается на парковке, за которой смотрят и несут ответственность», - пояснил начальник УЖКХ Владимир Сорокопудов на сессии гордумы 25 апреля.