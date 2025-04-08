В Пензе начали ремонт дороги на проспекте Победы

В ночь на вторник, 8 апреля, на проспекте Победы в Пензе начали ремонт дороги около Монумента воинской и трудовой славы.
«В настоящее время сотрудники МБУ «Пензавтодор» выполняют фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство люков колодцев», - уточнили в администрации Пензы 8 апреля.
Завершить работы планируют к 1 мая. Из регионального бюджета на них выделили 200 млн рублей.
Ранее сообщалось, что перед 9 Мая обновят отрезок проспекта Победы от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино». Этот участок задействован во время шествия участников «Бессмертного полка».
После праздника работы продолжатся на отрезке от «Буратино» до ЦНТИ.
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