В Пензе начали ремонт дороги на проспекте Победы

08.04.2025 | 10:51

В ночь на вторник, 8 апреля, на проспекте Победы в Пензе начали ремонт дороги около Монумента воинской и трудовой славы.

«В настоящее время сотрудники МБУ «Пензавтодор» выполняют фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство люков колодцев», - уточнили в администрации Пензы 8 апреля.

Завершить работы планируют к 1 мая. Из регионального бюджета на них выделили 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что перед 9 Мая обновят отрезок проспекта Победы от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино». Этот участок задействован во время шествия участников «Бессмертного полка».

После праздника работы продолжатся на отрезке от «Буратино» до ЦНТИ.