Александр Никишин простился с коллективом областной больницы

30.04.2025 | 16:39

В среду, 30 апреля, коллектив областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко проводил на заслуженный отдых одного главврача и встретил другого. Запись с мероприятия появилась в телеграм-канале учреждения.

Это был последний рабочий день Александра Никишина.

«Надо понимать, что все когда-то кончается. На данный момент закончился этап моей работы в государственной системе здравоохранения. Если раньше меня куда-то переводили, то сейчас я просто ухожу на пенсию - 65 лет, хватит, действительно тяжело решать задачи, которые стоят.

Что хотелось бы сказать? Огромное спасибо, что я имел честь и удовольствие в течение 8 лет (с небольшим перерывом) работать с вами. Себе в заслугу я ставлю то, что мне удалось сохранить этот прекрасный коллектив. Один руководитель ничего не сделает, персонально каждому я выражаю огромную благодарность. Хотелось бы извиниться за те факты, когда, может быть, было недопонимание, но решения принимались тяжелые.

Андрей Станиславович, я надеюсь, придет и будет развивать наши идеи. Основная задача любого руководителя, приходящего на смену, - не разрушить то, что до него было. Слава нашей областной клинической больнице имени Бурденко!» - обратился он к коллегам в прощальной речи, завершив выступление поклоном. Те стоя аплодировали теперь уже бывшему главврачу.

На прошедшей неделе Александр Никишин на сессии регионального Заксобра получил Почетную грамоту Пензенской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения.

Глава минздрава Вячеслав Космачев, присутствовавший на медсовете, сообщил, что в ближайшее время Никишин будет награжден орденом Пирогова. «Такая высокая оценка дана руководством нашей страны и региона заслугам Александра Викторовича», - отметил чиновник.

Новым руководителем учреждения с 1 мая станет Андрей Кибиткин, ранее возглавлявший больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

«Почти 20 лет жизни я посвятил областной больнице и когда 3,5 года, находясь на должности главного врача другого лечебного учреждения, имел возможность наблюдать со стороны, то мысленно я был здесь. Мне радостно и в то же время волнительно возглавить лечебное учреждение на таком колоссальном фундаменте и идти, уважаемые коллеги, вместе с вами только вперед», - признался Андрей Кибиткин.

Аналогичное мероприятие 30 апреля прошло в больнице № 6, новым руководителем которой с 1 мая станет Дмитрий Максимов.