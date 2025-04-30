Александр Никишин простился с коллективом областной больницы

В среду, 30 апреля, коллектив областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко проводил на заслуженный отдых одного главврача и встретил другого. Запись с мероприятия появилась в телеграм-канале учреждения.
Это был последний рабочий день Александра Никишина.
«Надо понимать, что все когда-то кончается. На данный момент закончился этап моей работы в государственной системе здравоохранения. Если раньше меня куда-то переводили, то сейчас я просто ухожу на пенсию - 65 лет, хватит, действительно тяжело решать задачи, которые стоят.
Что хотелось бы сказать? Огромное спасибо, что я имел честь и удовольствие в течение 8 лет (с небольшим перерывом) работать с вами. Себе в заслугу я ставлю то, что мне удалось сохранить этот прекрасный коллектив. Один руководитель ничего не сделает, персонально каждому я выражаю огромную благодарность. Хотелось бы извиниться за те факты, когда, может быть, было недопонимание, но решения принимались тяжелые.
Андрей Станиславович, я надеюсь, придет и будет развивать наши идеи. Основная задача любого руководителя, приходящего на смену, - не разрушить то, что до него было. Слава нашей областной клинической больнице имени Бурденко!» - обратился он к коллегам в прощальной речи, завершив выступление поклоном. Те стоя аплодировали теперь уже бывшему главврачу.
На прошедшей неделе Александр Никишин на сессии регионального Заксобра получил Почетную грамоту Пензенской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения.
Глава минздрава Вячеслав Космачев, присутствовавший на медсовете, сообщил, что в ближайшее время Никишин будет награжден орденом Пирогова. «Такая высокая оценка дана руководством нашей страны и региона заслугам Александра Викторовича», - отметил чиновник.
Новым руководителем учреждения с 1 мая станет Андрей Кибиткин, ранее возглавлявший больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.
«Почти 20 лет жизни я посвятил областной больнице и когда 3,5 года, находясь на должности главного врача другого лечебного учреждения, имел возможность наблюдать со стороны, то мысленно я был здесь. Мне радостно и в то же время волнительно возглавить лечебное учреждение на таком колоссальном фундаменте и идти, уважаемые коллеги, вместе с вами только вперед», - признался Андрей Кибиткин.
Аналогичное мероприятие 30 апреля прошло в больнице № 6, новым руководителем которой с 1 мая станет Дмитрий Максимов.
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