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Общество

В Пензе новой дороге, связывающей Арбеково и Зарю, уже нужен ремонт

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В Пензе автодорога, связывающая микрорайоны Арбеково и Заря, проходящая севернее «Лугометрии», нуждается в ремонте. Ее сдали в конце декабря 2024 года.

В дорожном полотне уже образовались ямы. Внимание властей на дефекты обратил пензенец Андрей Ш.

«Дорога за «Лугометрией» не пережила трех месяцев. Укладку асфальта вообще кто-нибудь контролирует? Сразу видно, что никакие технологии не соблюдали при укладке», - возмутился мужчина на странице главы Пензы Олега Денисова во «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель управления капитального строительства города.

В Пензе новой дороге, связывающей Арбеково и Зарю, уже нужен ремонт

«В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией будут устранены все выявленные дефекты до конца мая текущего года», - написал он.

Строительство дороги началось весной 2023-го. Подрядчик переоборудовал инженерные сети, проложил ливневую канализацию с локальными очистными сооружениями, установил опоры освещения.

Длина дороги чуть больше 2 км, ширина - 7,5 м. На ней имеются парковочные места, по обе стороны есть тротуары с перильными и барьерными ограждениями и остановочные павильоны.

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Источник — фото Андрея Шептунова
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