В Пензе новой дороге, связывающей Арбеково и Зарю, уже нужен ремонт

07.04.2025 | 18:34

В Пензе автодорога, связывающая микрорайоны Арбеково и Заря, проходящая севернее «Лугометрии», нуждается в ремонте. Ее сдали в конце декабря 2024 года.

В дорожном полотне уже образовались ямы. Внимание властей на дефекты обратил пензенец Андрей Ш.

«Дорога за «Лугометрией» не пережила трех месяцев. Укладку асфальта вообще кто-нибудь контролирует? Сразу видно, что никакие технологии не соблюдали при укладке», - возмутился мужчина на странице главы Пензы Олега Денисова во «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель управления капитального строительства города.

«В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией будут устранены все выявленные дефекты до конца мая текущего года», - написал он.

Строительство дороги началось весной 2023-го. Подрядчик переоборудовал инженерные сети, проложил ливневую канализацию с локальными очистными сооружениями, установил опоры освещения.

Длина дороги чуть больше 2 км, ширина - 7,5 м. На ней имеются парковочные места, по обе стороны есть тротуары с перильными и барьерными ограждениями и остановочные павильоны.