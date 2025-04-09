В Пензенской области в ДТП погибли три лося

09.04.2025 | 08:06

В Пензенской области в начале апреля было зафиксировано сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием лосей.

Два из них случились 1 апреля на железной дороге в Бессоновском и Колышлейском районах, одно - 4-го числа на автодороге в Белинском районе. Все животные погибли.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области напомнили, что приближается время, когда у лосих рождаются телята.

Из-за этого молодые особи вынуждены держаться в стороне от взрослых животных. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги, а также могут забредать в населенные пункты и на производственные объекты.

«Напоминаем всем водителям о необходимости проявлять бдительность и осторожность, особенно сейчас, когда лоси пересекают дороги. Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и обращайте внимание на дорожные знаки!» - предупредили в минлесхозе.