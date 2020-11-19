В Пензе будут постоянно проверять елочные базары

19.11.2020 | 19:38

В областном центре откроют елочные базары в привычные сроки. Деревья можно будет купить в разных районах города на 70 площадках. В прошлом году таковых было 84.

«В соответствии с договором размещение елочных базаров начнется с 1 декабря по 31-е. Фактически предприниматели начнут размещение с 12 декабря. Со слов предпринимателя, цена за один метр сосны составит от 350 рублей», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

Ель пензенцам обойдется чуть дороже - от 400 рублей.

В 2019-м базары заработали 7 декабря. Продавцы, раскладывая свой товар, хвастались, что пожухлых и с желтым оттенком деревьев совсем нет.

«Наши пензенские елочки - Сосновоборск, Лопатино. В этом году они прекрасны! Шикарные елочки», - рассказывал продавец Александр Киреев.

Вечером 31 декабря предприниматели обязаны убирать оставшиеся деревья, а не бросать их под открытым небом. За этим проследят чиновники.

Представители мэрии обещают регулярно проводить рейды и проверять, на законных ли основаниях идет торговля елями и соснами.