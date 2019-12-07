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Общество | В Пензе продавцы елок не намерены снижать цены даже 31 декабря

07.12.2019|17:29
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Появились первые елки на новогодних базарах. Правда, их количество на точках еще небольшое, продавцы только начинают раскладывать зеленых красавиц. Пожухлых и с желтизной пока не замечено.

«Просто был год такой, засуха летом, то есть им не хватило. В этом году они прекрасны, шикарные елочки», - рассказал продавец Александр Киреев.

Мужчина продает праздничные деревца пятый сезон подряд. Ему нравятся общение с покупателями и новогодняя атмосфера. Правда, поговорить с доброжелательным и словоохотливым торговцем никто не спешит. Пока елками больше интересуются птицы, а не люди, но мужчина не унывает и настроен оптимистично.

«Здесь район спальный, думаю, после обеда начнется уже. Наши пензенские елочки - Сосновоборск, Лопатино», - сообщил он.

Цены варьируются: небольшое деревце стоит 250 рублей, высокая красавица в 2,5 метра - около 1 300.

«Не рано. Если есть балкон холодный, можно поставить ее на балкон, но цена... Посмотрела с краю: 550 рублей», - отметила жительница Пензы Вера Шурыгина.

Некоторые надеются, что в конце месяца стоимость хвойных все же упадет и их можно будет приобрести подешевле. Но продавцы предупреждает, что в этом году цены на елки останутся такими даже 31-го числа.

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Гость|07.12.2019 18:44|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

МОГУ ПОСПОРИТЬ С ЭТИМ ПРОДАВЦОМ,ЧТО КУПЛЮ ЁЛКУ 21 ДЕКАБРЯ ,ПРИМЕРНО В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ,ВЫСОТОЙ 220-250 ММ,ЗА 250 РУБЛЕЙ.В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИЕ,КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ У ЁЛКИ.Я В ЁЛКАХ ПРОСТО НЕ СПЕЦ,НО У ЭТОГО ЖУЛЬЯ ОНИ И ЖЁЛТЫЙ И ДОРОГИЕ.

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