07.12.2019 | 17:29

Появились первые елки на новогодних базарах. Правда, их количество на точках еще небольшое, продавцы только начинают раскладывать зеленых красавиц. Пожухлых и с желтизной пока не замечено.

«Просто был год такой, засуха летом, то есть им не хватило. В этом году они прекрасны, шикарные елочки», - рассказал продавец Александр Киреев.

Мужчина продает праздничные деревца пятый сезон подряд. Ему нравятся общение с покупателями и новогодняя атмосфера. Правда, поговорить с доброжелательным и словоохотливым торговцем никто не спешит. Пока елками больше интересуются птицы, а не люди, но мужчина не унывает и настроен оптимистично.

«Здесь район спальный, думаю, после обеда начнется уже. Наши пензенские елочки - Сосновоборск, Лопатино», - сообщил он.

Цены варьируются: небольшое деревце стоит 250 рублей, высокая красавица в 2,5 метра - около 1 300.

«Не рано. Если есть балкон холодный, можно поставить ее на балкон, но цена... Посмотрела с краю: 550 рублей», - отметила жительница Пензы Вера Шурыгина.

Некоторые надеются, что в конце месяца стоимость хвойных все же упадет и их можно будет приобрести подешевле. Но продавцы предупреждает, что в этом году цены на елки останутся такими даже 31-го числа.