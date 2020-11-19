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Общество

Пензенским родителям рассказали о выплатах на детей в декабре

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Врио министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан прокомментировал ситуацию с начислением пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Вечером в среду, 18 ноября, в его Instagram-аккаунте появилась публикация, в которой чиновник разъяснил, как осуществляются выплаты.

По его словам, субсидия из федерального бюджета выделяется ежемесячно на условиях софинансирования. С этой целью между правительством Пензенской области и Министерством труда и социальной защиты РФ каждый раз заключается соглашение.

Органы соцзащиты стараются выплатить пособия семьям с детьми в начале месяца. Средства из федерального бюджета на ноябрь (197,7 млн) были получены 6-го числа. Еще 17,2 млн выделил региональный бюджет. Деньги перевели органам соцзащиты, и сейчас завершается их перечисление жителям области.

Когда будут начислены декабрьские пособия, пока не ясно.

«В конце и начале календарного года возможно смещение сроков перечисления выплат, что вызвано объективными причинами. В январе это связано с доведением до Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области объемов финансирования по заключенному соглашению на текущий финансовый год. В конце года - с увеличением количества получателей выплаты и, соответственно, с необходимостью получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета», - уточнил Качан.

Региональное министерство труда, социальной защиты и демографии уже направило в федеральное ведомство заявку для выделения субсидии. Однако председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить средства субъектам РФ лишь 17 ноября.

«В данный момент проводится работа по заключению соглашения на выделение средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации для осуществления выплаты до конца текущего года», - резюмировал Алексей Качан.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Надоели вы своими выплатами с 3-7 лет. Остальные, что не дети?

Гость||

А с 7 до 17 лет? Когда компенсация будет? Или остальные дети есть не хотят и их обувать-одевать не надо? Тогда уж никому не давайте, чем так. Вечные беременяшки кайфуют. Пусть работать идут, чтоб детей своих прокормить!

Гость||

Правда, такое ощущение, что все остальные не дети, родители на школьников тратят огромные деньги, но в нашем государстве это никого не волнует.

Гость||

А с 7 до 17 лет? Когда компенсация будет? Или остальные дети есть не хотят и их обувать-одевать не надо? Тогда уж никому не давайте, чем так. Вечные беременяшки кайфуют. Пусть работать идут, чтоб детей своих прокормить!

Где работать, за 120000 что ли? Если государство не может обеспечить наличие рабочих мест с достойной зарплатой или минималку сделать хотя бы тысяч 25, тогда пусть платит пособие на всех детей до 18 лет.

Гость||

Я имел ввиду 12000 а не 120000

Гость||

Вот пусть и платят ВСЕМ детям! Нечего кого то выделять. Чем другие хуже? На школьников гораздо больше денег уходит.

Гость||

А дети с 1,5 до 3, что не дети их на что кормить? С 3 лет мамочки на работу выходят и им пособие, где справедливость?

Гость||

С 1,5 до 3 пособие есть. А после 7 - ничего.

Гость||

Как прокормить двух детей 12 и 16 лет на 15000? А ещё одеть, обуть надо. И на лекарства, если болеют. О себе родители уже и не вспоминают.

Имя: Гость
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