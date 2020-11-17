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Общество

Для региона вновь профинансировали выплаты детям от 3 до 7 лет

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Для Пензенской области дополнительно увеличили объем средств, которые выделяются из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 17 ноября, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Право на получение ежемесячного пособия имеют родители с низкими доходами. Его размер составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В области это почти 5 тыс. рублей. Выплату начали начислять с 1 июня 2020 года.

В октябре Михаил Мишустин распорядился о выделении дополнительных 8,8 млрд рублей для осуществления таких выплат. Пензенская область должна была получить в общей сложности 613 млн 60 тыс. 900 рублей.

Согласно распоряжению премьер-министра от 17 ноября, финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет для региона увеличится до 917 млн 553 тыс. 800 рублей. Таким образом, области дополнительно выделят более 304 млн рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Достаем попкорн и чипсы и ждем комментарии: "что снова ничего не дадут", "что все обман", "мне ничего не дали"..)

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.11.2020 13:04|

Достаем попкорн и чипсы и ждем комментарии: "что снова ничего не дадут", "что все обман", "мне ничего не дали"..)

У вас опять обеденный перерыв? Из МакДака или из KFC строчите? Ах да...Вам же теперь экономить надо. Скоро многих сократят. Чем ещё владеете, кроме довольно-таки корявого сарказма?

Имя: Гость
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