Общество

Увеличено пособие по беременности и родам для студенток вузов

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Студенткам вузов, а также женщинам, обучающимся в организациях дополнительного профобразования и научных организациях, увеличили размер пособий по беременности и родам. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы ФС РФ.

«Выплаты будут повышены до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживает будущая мама (в Пензенской области это 16 237 рублей. - Прим. ред.)», - сообщили в ГД.

В целом за 140 дней, столько обычно длится отпуск по беременности и родам, средний размер пособия в России составит 90 202 рубля, в Пензенской области - около 75 000.

«Сейчас оно выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 000 рублей», - уточнили в нижней палате Федерального собрания РФ.

В Пензенской области с января 2025 года беременные студентки начали получать материальную помощь в размере 100 000 рублей. Право на нее есть у гражданок РФ, которые проживают в регионе не менее 3 лет и очно обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования. Срок беременности должен быть более 12 недель, а встать на учет нужно с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

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