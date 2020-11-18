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Общество

Площади в центре Пензы преобразились к зиме

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В центре Пензы на двух площадях кипят работы. Специалисты активно готовят к зиме фонтан, а также устанавливают главное новогоднее украшение города - елку.

Работы по сооружению укрывной конструкции на Фонтанной площади вышли на финишный этап. На снимках, присланных горожанином в редакцию PenzaInform.ru в среду, 18 ноября, видно, что чаша полностью скрылась под фанерными щитами.

Ранее сообщалось, что стоимость работ составит 1 млн 350 тыс. рублей. Подрядчика выбрали 6 ноября. Свои обязательства он должен выполнить в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Планируется, что укрывная конструкция будет сборно-разборной и защитит фонтан и облицовку его чащи от атмосферных осадков и неблагоприятных погодных явлений.

На площади Ленина идет монтаж главной елки города. Высота красавицы будет 25 метров. Для ее наряда специально приобрели новые игрушки и гирлянды. Сборку конструкции обещали завершить к 1 декабря.

На новогодние мероприятия в бюджете Пензы предусмотрено 2 млн 118 тыс. рублей. Установка конструкций, создающих праздничное настроение, предусмотрена также в скверах Дружбы и Бессмертного полка, «Могилевском дворике», на углу улиц Терновского и Петровской.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что укрывная конструкция будет сборно-разборной
А что - был вариант монолитно-неразборной конструкции?

Гость||

Гость писал(a):

А что - был вариант монолитно-неразборной конструкции?
Может быть одноразовой, а планируется, что материал останется годным на следующий раз.

Гость||

Опять конус ставят?

Гость||

Гость писал(a):

Опять конус ставят?
Вам на радость. Хорошего вам настроения.

Гость||

В Белинском районе с Ершово на реке ворона плавает лебедь!На улице мороз!Позвонила в МСС-мне сказали,что спасением животных не занимаются!Спросила к кому обратитьмя-не знают!Я не понима ю,что за равнодушие такое?

Гость||

а что сложно незамерзайку было в фонтан залить и не закрывать на зиму?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

защитит фонтан и облицовку его чащи от атмосферных осадков и неблагоприятных погодных явлений.
В Европе есть дома и соборы, которые стоят веками под всевозможными осадками без всякого разрушения. И только в пензе в век высоких технологий построили фонтан, который надо укрывать от дождя во избежание разрушения...

Гость||

16.46, может, в зоопарке знают, как помочь. Позвоните туда.

Гость||

Гость писал(a):

В Европе есть дома и соборы, которые стоят веками под всевозможными осадками без всякого разрушения. И только в пензе в век высоких технологий построили фонтан, который надо укрывать от дождя во избежание разрушения...
От глупомордых закрыли. Вдруг вы себе захотите кусочек отковырять на память.

Гость||

Гость писал(a):

В Европе есть дома и соборы, которые стоят веками под всевозможными осадками без всякого разрушения.
В Европе и зимы от не бывает, не смеши её.

Гость||

Гость писал(a):

Опять конус ставят?
Мохнатый полимерный конус со звездой НАТО на макушке.

Имя: Гость
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