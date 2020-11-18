Площади в центре Пензы преобразились к зиме

18.11.2020 | 15:35

В центре Пензы на двух площадях кипят работы. Специалисты активно готовят к зиме фонтан, а также устанавливают главное новогоднее украшение города - елку.

Работы по сооружению укрывной конструкции на Фонтанной площади вышли на финишный этап. На снимках, присланных горожанином в редакцию PenzaInform.ru в среду, 18 ноября, видно, что чаша полностью скрылась под фанерными щитами.

Ранее сообщалось, что стоимость работ составит 1 млн 350 тыс. рублей. Подрядчика выбрали 6 ноября. Свои обязательства он должен выполнить в течение 30 дней со дня заключения контракта.

Планируется, что укрывная конструкция будет сборно-разборной и защитит фонтан и облицовку его чащи от атмосферных осадков и неблагоприятных погодных явлений.

На площади Ленина идет монтаж главной елки города. Высота красавицы будет 25 метров. Для ее наряда специально приобрели новые игрушки и гирлянды. Сборку конструкции обещали завершить к 1 декабря.

На новогодние мероприятия в бюджете Пензы предусмотрено 2 млн 118 тыс. рублей. Установка конструкций, создающих праздничное настроение, предусмотрена также в скверах Дружбы и Бессмертного полка, «Могилевском дворике», на углу улиц Терновского и Петровской.