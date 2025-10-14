Общество

Новогоднюю елку на площади Ленина решили заменить

Новогоднюю елку, которую традиционно устанавливают на площади Ленина, хотят заменить. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил глава Пензы Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.

«Оценили состояние главной городской елки, прислушались к мнению горожан и решили заменить конструкцию и ее ограждение», - отметил он.

По словам Олега Денисова, почти за 10 лет эксплуатации внешний вид искусственной вечнозеленой пострадал, каркас перестал быть надежным.

Готовиться к Новому году в Пензе начали в первых числах октября. Специалисты уже составляют программу мероприятий. Известно, что на площади Ленина вновь появится домик Деда Мороза.

Елки должны будут установить во всех районах города, в том числе во дворах.

«Для создания праздничной атмосферы планируется включить иллюминацию на мостовых сооружениях, опорах наружного освещения. В центральных скверах и на площадях разместить световые композиции. К работе по украшению фасадов и входных групп торговых объектов, промышленных предприятий и различных учреждений рассчитывают привлечь собственников зданий», - сообщили в мэрии.

Украсить Пензу планируют до 10 декабря.

