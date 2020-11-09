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Общество

Укрывная конструкция для фонтана в Пензе обойдется на 900 тыс. дешевле

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Стоимость работ по изготовлению, поставке и монтажу укрывной конструкции для защиты зимой нового фонтана на Московской улице в Пензе снизилась на 900 000 рублей.

Аукцион по определению подрядчика состоялся 6 ноября. Заявки подали четыре индивидуальных предпринимателя и одно общество с ограниченной ответственностью. В итоге победителем стал ИП Александр Карташов, уменьшивший первоначальную цену в 2 250 000 рублей до 1 350 000.

Предполагается, что в течение 30 дней со дня заключения контракта сооружение закроют фанерой и тентом.

«Укрывная конструкция предусматривается как сборно-разборная. Она должна представлять собой самостоятельный объект, расположенный на открытом воздухе, для защиты в зимний период сооружения «Фонтан» от воздействия атмосферных осадков (снег, дождь, ветер), а также для обеспечения защиты облицовки чаши фонтана, фонтанного оборудования», - говорится в документации.

Новый фонтан в центре Пензы, открытый в День города, 5 сентября, проработал чуть менее полутора месяцев, после чего был законсервирован.

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Гость||

Конкурс, потом распил. А то мы не знаем. Крыть не хрень делать. Те любой мужик кроет за 20 тыс.

Гость||

Фанерой !!!!!Кретинизм наших чиновников зашкаливает.

Имя: Гость
Комментарий:

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