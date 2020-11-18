Пензенцы с COVID-19 начали получать бесплатные лекарства на дому

18.11.2020 | 09:04

В Пензенской области больные коронавирусной инфекцией, лечащиеся на дому, начали получать бесплатные лекарства.

По словам представителей регионального правительства, препараты уже выданы примерно 600 пациентам. Доставкой средств на дом занимается средний медперсонал или волонтеры.

В настоящее время закупки медикаментов продолжаются.

Ранее сообщалось, что получить лекарства за счет бюджета смогут амбулаторные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь у таких людей протекает в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии либо с пневмонией, но при легкой степени тяжести, с объемом поражения легочной ткани менее 25%.

За счет бюджета им (в зависимости от показаний) готовы предоставить следующие препараты: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.

Контактным лицам без подтвержденного диагноза бесплатные лекарства не положены.

Поскольку во многих пензенских аптеках сложился дефицит противовирусных средств и антибиотиков, в области будут ежедневно проводить проверки.

«Эту работу нельзя приостанавливать, мы должны понимать, по каким препаратам возникают проблемы. Со среды до понедельника должны быть проведены рейды совместно с Общественной палатой Пензенской области, в понедельник ситуацию проанализируем», - поручил и. о. губернатора Николай Симонов во время заседания оперативного штаба во вторник, 17 ноября.