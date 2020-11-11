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Общество

Минздрав объяснил, кому не положены бесплатные лекарства от COVID-19

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В среду, 11 ноября, в Министерстве здравоохранения Пензенской области объяснили, кому положены бесплатные лекарства от коронавируса, а кому нет.

Речь идет о тех, кто лечится на дому. Болезнь у таких людей протекает в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии либо с пневмонией, но при легкой степени тяжести, с объемом поражения легочной ткани менее 25%.

Даром препараты будут получать только те, у кого диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден.

«Контактные лица без подтвержденного диагноза бесплатными лекарственными препаратами для профилактики не обеспечиваются», - уточнили в минздраве.

Доставлять средства на дом будет средний медперсонал или волонтеры.

«В настоящее время ведется работа по закупке лекарственных препаратов. Медицинские организации области, имеющие прикрепленное население, заключают необходимые договора на приобретение и доставку медикаментов», - пояснили в минздраве.

В списке значатся: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Даром препараты будут получать только те, у кого диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден.
... и кривая заболеваемости ковидом резко пошла вниз.

Гость||

Ложноотрицательный результат теста более чем в половине случаев (по результатам исследования международной группы ученых Сеченовского университета). Как быть с этим?

Гость||

Соответственно, получит лекарство 1/10 часть пациентов?! Мазки не берут, платные анализы не подтверждают, КТ выдают на руки только после отказа от госпитализации. Рассчитано на 65+ только, да и то избранно???

Гость||

ничего не понятно

Гость||

14.25.

Наоборот- все понятно!

У вас не Ковид,а ОРВИ,фиг вам бесплатные лекарства.

Гость||

Боюсь спросить, диагноз по телефону как будет учитываться и как будет подтвержден ковид в этом случае? В аптеках назначенного лекарства нет даже за деньги, а нам впаривают про бесплатное лечение .....

Гость||

кто уполномочен подтвердить диагноз penzainform.ru писал(a):

«новая коронавирусная инфекция»
???

В понедельник сдавал тест тест положительный у меня ковид но симптомы какие либо отсутствуют, я внесен в базу ковидников ко мне автоматом направили врача сижу жду.

Гость||

Этого и следовало ожидать. Все для людей. Нет короны, нет лекарства, а корону не ставят. Все логично.

Гость||

при этом 50% анализов ложные

ктото скоро откроет продажу справок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Даром препараты будут получать только те, у кого диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден
Срочно ищем, где заразиться

Гость||

В четверг 5ноября всей семьей сдали мазки прц на короновирус в Башмаково врач сказала, что результат будет в течение 7 дней у жены температура 37.5 8 дней анализов нет, выписала ингавирин, экоклав, бифиформ, грипферон, никакого улучшения нет, зато Белозерцову антивирусные препараты помогают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В списке значатся: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.
что-то не вижу в этом списке новомодных лекарств от короны за 10 000 руб.

Гость||

То есть у которых положительный тест. Учитывая, что тесты делают по миниму- получается и лекарства будут по минимуму.. Буратино и лиса Алиса и поле чудес..

Имя: Гость
Комментарий:

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