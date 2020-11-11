Минздрав объяснил, кому не положены бесплатные лекарства от COVID-19

11.11.2020 | 13:53

В среду, 11 ноября, в Министерстве здравоохранения Пензенской области объяснили, кому положены бесплатные лекарства от коронавируса, а кому нет.

Речь идет о тех, кто лечится на дому. Болезнь у таких людей протекает в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии либо с пневмонией, но при легкой степени тяжести, с объемом поражения легочной ткани менее 25%.

Даром препараты будут получать только те, у кого диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден.

«Контактные лица без подтвержденного диагноза бесплатными лекарственными препаратами для профилактики не обеспечиваются», - уточнили в минздраве.

Доставлять средства на дом будет средний медперсонал или волонтеры.

«В настоящее время ведется работа по закупке лекарственных препаратов. Медицинские организации области, имеющие прикрепленное население, заключают необходимые договора на приобретение и доставку медикаментов», - пояснили в минздраве.

В списке значатся: фавипиравир, парацетамол, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, апиксабан, амоксициллин, азитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, кларитромицин, дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон.