Жителям региона напомнили о бесплатной психологической помощи

16.11.2020 | 16:13

Пандемия коронавируса в Пензенской области ставит людей в трудные жизненные ситуации. Все большее количество граждан нуждается в психологической помощи. В связи с этим с 1 апреля с населением региона работают специалисты.

На сайте правительства Пензенской области напомнили, куда обращаться при необходимости.

«С 15 октября продолжается работа группы во «ВКонтакте» - «Психологи Пензенской области. Помощь». Кроме этого, в экспериментальном режиме начала работать межведомственная региональная служба экстренной помощи на информационном портале «Пенза-доктор» (https://penzadoctor.ru)», - рассказали в региональном правительстве.

Онлайн-консультацию можно получить анонимно с 9:00 до 18:00. Имеются две площадки: «Помощь взрослым» и «Помощь детям».

«Главная задача этих специалистов - оказать помощь в нормализации эмоционального состояния и снятии напряженности. В результате обращения гражданин получает конкретные рекомендации либо направление к конкретному специалисту.

За последние 3 недели работы на платформе «Пенза-доктор» проведено более 80 консультаций», - отметил врио министра образования Александр Воронков.