01.04.2020 | 11:53

Жители Пензенской области могут получить бесплатную психологическую помощь. Сообщение об этом размещено на сайте регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

«Дорогие ребята, родители, бабушки и дедушки, коллеги, все наши земляки! Мы рядом, мы готовы помочь и поддержать каждого из вас. Если очень неуютно, сложно, страшно и тревожно - звоните, пишите в Viber и WhatsApp! Мы обязательно ответим!» - говорится в обращении.

Также опубликован список психологов, готовых оказать безвозмездную психологическую помощь нуждающимся на период профилактических мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции:

- Тышкунова Марьяна Анатольевна, г. Пенза, тел. 8-963-106-89-33;

- Федина Ирина Сергеевна, г. Пенза, тел. 8-927-369-30-91;

- Бывшева Татьяна Валентиновна, г. Пенза, тел. 8-927-098-29-29;

- Карамышева Татьяна Николаевна, г. Пенза, тел. 8-964-871-00-78;

- Борисова Оксана Александровна, с. Засечное Пензенского района, тел. 8-937-440-02-87;

- Иванова Анастасия Юрьевна, с. Засечное Пензенского района, тел. 8-937-411-77-29;

- Фомина Мария Петровна, г. Кузнецк, тел. 8-927-649-33-22;

- Трофимова Евгения Владимировна, г. Кузнецк, тел. 8-937-442-86-61;

- Шалимова Ирина Павловна, г. Нижний Ломов, тел. 8-927-649-99-48;

- Акимова Ольга Александровна, г. Нижний Ломов, тел. 8-987-524-36-82;

- Щитова Ольга Викторовна, г. Нижний Ломов, тел. 8-987-503-48-10;

- Рябова Галина Викторовна, г. Каменка, тел. 8-937-446-60-42;

- Яковлева Наталья Николаевна, г. Каменка, тел. 8-906-159-88-89;

- Палицына Алена Игоревна, г. Каменка, тел. 8-999-612-07-17;

- Буданова Ольга Александровна, р. п. Башмаково, тел. 8-963-106-65-19;

- Шкаева Дарья Владимировна, р. п. Камешкир, тел. 8-937-07259-74;

- Сарсацкая Оксана Александровна, р. п. Колышлей, тел. 8-987-506-80-15;

- Зябирова Ильмера Фягимовна, с. Лопатино, тел. 8-927-367-39-28;

- Иванова Валерия Викторовна, г. Сердобск, тел. 8-920-325-70-35;

- Киселева Дарья Викторовна, р. п. Исса, тел. 8-987-523-61-21;

- Косова Елена Дмитриевна, р. п. Беково, тел. 8-906-396-11-55;

- Котунова Елена Николаевна, р. п. Земетчино, тел. 8-960-325-12-02;

- Лимонова Татьяна Ивановна; р. п. Тамала, тел. 8-960-327-14-12;

- Лисков Сергей Анатольевич, с. Вадинск, тел. 8-905-365-14-98;

- Магдеева Наиля Тагировна, р. п. Неверкино, тел. 8-937-419-71-82;

- Онтикова Ольга Сергеевна, р. п. Мокшан, тел. 8-927-093-59-51;

- Панкова Татьяна Вениаминовна, Бессоновский р-н, с. Грабово, тел. 8-987-076-35-22;

- Романова Марина Александровна, Городищенский р-н, г. Сурск, тел. 8-937-418-94-89.

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