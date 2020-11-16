В бюджете Пензы нет денег для перехода на регулируемые тарифы

16.11.2020 | 10:08

Невозможность перевести все маршруты общественного транспорта в Пензе на регулируемые тарифы объяснили нехваткой бюджетных средств. Соответствующее заявление сделал глава администрации города Андрей Лузгин в понедельник, 16 ноября.

В настоящее время в областном центре по таким тарифам пассажиров перевозят троллейбусы, а также автобусы № 25 и 40. Остальные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.

За последние два с половиной года удорожание проезда случилось трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27.

Недовольные происходящим пензенцы обратились в администрацию города с предложением перевести маршруты на регулируемые тарифы.

Мэр Андрей Лузгин пояснил, что в соответствии с федеральным законом с 2019 года организацию перевозок по регулируемым тарифам муниципалитет должен осуществлять по новым условиям.

«Если раньше было тарифное регулирование: перевозчики шли к регулятору за установлением тарифа и регулятор анализировал затраты, - то сейчас процедура изменилась. В настоящее время у нас есть обязанность проводить торги на маршрут на регулируемом тарифе», - отметил он.

По словам Андрея Лузгина, расчетная цена, по которой Минтранс рекомендует проводить торги по автобусам большой вместимости, - 56 рублей.

«Сумма включает полные нормативные затраты: заработная плата, налоги, меры безопасности, обеспечение режима труда и отдыха персонала. В рамках аукциона перевозчики должны снизить эту цену до приемлемого для них уровня и только по факту утверждать свои расходы», - разъяснил градоначальник.

Таким образом, торги только по четырем маршрутам потребуют ежегодного закладывания в городской казне 250 млн рублей. Это не включая финансирования работы троллейбусного парка. Пока средств на это в бюджете Пензы недостаточно.

15 ноября в прямом эфире социальной сети Instagram мэр Андрей Лузгин рассказал о переходе на брутто-контракты, которые позволят контролировать стоимость проезда.

«Данная система расчета предполагает, что плата за проезд будет поступать заказчику организации транспортного обслуживания, а деньги перевозчику будут выплачивать за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря переходу на брутто-контракты возможно снять финансовую нагрузку на бюджет и уйти от неприбыльных маршрутов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.