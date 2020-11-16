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Общество

В бюджете Пензы нет денег для перехода на регулируемые тарифы

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Невозможность перевести все маршруты общественного транспорта в Пензе на регулируемые тарифы объяснили нехваткой бюджетных средств. Соответствующее заявление сделал глава администрации города Андрей Лузгин в понедельник, 16 ноября.

В настоящее время в областном центре по таким тарифам пассажиров перевозят троллейбусы, а также автобусы № 25 и 40. Остальные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам и имеют право повышать цену на услуги по своему усмотрению.

За последние два с половиной года удорожание проезда случилось трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27.

Недовольные происходящим пензенцы обратились в администрацию города с предложением перевести маршруты на регулируемые тарифы.

Мэр Андрей Лузгин пояснил, что в соответствии с федеральным законом с 2019 года организацию перевозок по регулируемым тарифам муниципалитет должен осуществлять по новым условиям.

«Если раньше было тарифное регулирование: перевозчики шли к регулятору за установлением тарифа и регулятор анализировал затраты, - то сейчас процедура изменилась. В настоящее время у нас есть обязанность проводить торги на маршрут на регулируемом тарифе», - отметил он.

По словам Андрея Лузгина, расчетная цена, по которой Минтранс рекомендует проводить торги по автобусам большой вместимости, - 56 рублей.

«Сумма включает полные нормативные затраты: заработная плата, налоги, меры безопасности, обеспечение режима труда и отдыха персонала. В рамках аукциона перевозчики должны снизить эту цену до приемлемого для них уровня и только по факту утверждать свои расходы», - разъяснил градоначальник.

Таким образом, торги только по четырем маршрутам потребуют ежегодного закладывания в городской казне 250 млн рублей. Это не включая финансирования работы троллейбусного парка. Пока средств на это в бюджете Пензы недостаточно.

15 ноября в прямом эфире социальной сети Instagram мэр Андрей Лузгин рассказал о переходе на брутто-контракты, которые позволят контролировать стоимость проезда.

«Данная система расчета предполагает, что плата за проезд будет поступать заказчику организации транспортного обслуживания, а деньги перевозчику будут выплачивать за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Благодаря переходу на брутто-контракты возможно снять финансовую нагрузку на бюджет и уйти от неприбыльных маршрутов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость||

Нищий горлд Глупов с двумя главами города, смех на всю страну.

Гость||

Щах и мат вам, буртасское быдло. Заплатите сколько скажут.

Гость||

Усё слопал кентавр...

Гость||

Гость писал(a):

Заплатите сколько скажут.
Конечно заплатят. Когда в феврале 2021 года пришлют квитанции за капитальный ремонт с повышением размера минимального взноса почти на 30% все заплатят и не пикнут.

Гость||

А зачем нищему городу мэр с почти трехмиллионной зарплатой?

Гость||

Лучше пусть этих монополистов прижучат с их нерегулируемыми тарифами. Да еще денежки на всякие фонтаны и статуи и еще чего нибудь поэкономят. В общем гнать надо таких "эффективных" менеджеров.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 10:34|

Нищий горлд Глупов с двумя главами города, смех на всю страну.

город где тишь и гладь как на болотце только иногда лягушата по квакивают ито перед дождем.

Гость||

Ставить глупые некому не нужные скульптуры деньги есть А заботиться о население денег нет выставить на торги ЧУДОЛОШАДЬ и ЧУДОМАТЬ

Гость||

После Романа Чернова не одного порядочного мэра не было СельхозАкададемия -кузница кадров "сапожник должен шить сапоги"

Гость||

а откуда в бюджете деньги на хотелки попов?

Эти хотелки всегда моментально выполняются

Зачем потратили из бюджета минимум 12 миллиардов на постройку храмика на Советской площади?

Гость||

Но тарифы всеравно регулируются,но только в рост.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Андрея Лузгина, расчетная цена, по которой Минтранс рекомендует проводить торги по автобусам большой вместимости, - 56
Так это рекомендация и не более. Закладывайте 20 р. И не ведитесь на саботаж - создавайте свое, муниципальное предприятие.

Гость||

В бюджете есть деньги на зарплаты меру , губернатору , главам администраций , и прочим не особо компетентным, есть деньги на кентавров , храмы , покраску мостов , нескончаемое строительство цирка , но нет денег на транспорт , медицину , замену коммуникаций . Как так ?

Гость||

Повторяю вопрос: зачем нищему городу мэр с зарплатой почти 3 миллиона в год? Нет денег ни на что, а платить такие деньги "говорящей голове" есть? Оклада 15 тысяч вместе с премией достаточно.

Гость||

Что же вы, чинуши, себя не сократите? Вот и деньги будут на финансирование перевозок.

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Имя: Гость
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