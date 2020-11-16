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Общество

Рост тарифов на проезд в Пензе в несколько раз превысил инфляцию

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Темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию.

За последние два с половиной года тарифы поднимали трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27.

Проезд в маршрутке обходился в 20 рублей, в августе 2018-го подорожал до 23, в 2019-м - до 27 и, наконец, теперь до 32.

Таким образом, с июля 2019-го по ноябрь 2020-го (то есть за 16 месяцев) поездка в автобусе подорожала на 28%, в маршрутке - на 39%.

Вместе с тем, согласно данным ЦБ РФ, в 2019 году уровень инфляции в России составил 3%, а в 2020-м ожидается на уровне 4%. То есть в несколько раз меньше, чем увеличение стоимости проезда. При этом из-за пандемии большинство пензенцев оказалось в куда более сложном материальном положении, чем полтора года назад. Доходы снизились, многие потеряли работу.

«У меня двое детей на иждивении, которые ездят учиться. 30 руб. в день плюсом к той стоимости при прежней зп. Сильно бьет», - написал один из участников в телеграм-канале PenzaInform.

Многочисленные жалобы на повышение стоимости проезда поступали и ранее.

При этом, по словам главы администрации Пензы Андрея Лузгина, муниципальная власть не имеет рычагов давления на перевозчиков, которые повысили тарифы.

«Мы не можем регулировать тариф, мы не можем напрямую субсидировать перевозки по нерегулируемым тарифам», - констатировал мэр.

Сами перевозчики объяснили решение необходимостью увеличить заработную плату сотрудникам, подорожанием запчастей и горюче-смазочных материалов, а также снижением пассажиропотока из-за пандемии. Неизменной пока остается лишь стоимость проезда в троллейбусах (муниципальном транспорте) - 20 рублей.

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Гость||

Все муниципальные власти могут, только не хотят работать. Всегда можно и лицензию отобрать, и маршруты за такую наглость, если неспособны влиять на тарифы.

Гость||

Гость писал(a):

Все муниципальные власти могут, только не хотят работать. Всегда можно и лицензию отобрать, и маршруты за такую наглость, если неспособны влиять на тарифы.
вот вот

Гость||

Ну буртасское быдло для того и создано, чтобы его стричь. Разве нет?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 09:18|

Ну буртасское быдло для того и создано, чтобы его стричь. Разве нет?

Ну ты паликмахер, заткнись.

Гость||

Андрюше надо выйти

Гость||

Просто ищут каждый повод чтобы повышать. Жадность фраерка сгубит.

Гость||

А Путин знает?

Гость||

Довыбирались!

Гость||

Так власть сама убила муниципальный транспорт, когда Губер подписывал закон о нерегулируемых тарифах, вы полагаете, что он не знал,к чему это приведет? Достаточно посмотреть, кому принадлежат маршрутки, чтобы понять, что до 2023 года просвета не будет. Разве что бунтовать и байкотировать, но никто не станет.

Гость||

А где же прокуратура? Почему молчит?

Гость||

Если администрация не может решить этот супер важный для жителей вопрос, зачем такая администрация? Не можешь-увольняйся, если мы с работой не справляемся, нас там никто держать не будет.

Гость||

Да никто никого не выбирал. Нашего мнения давно уже никто не спрашивает.

Гость||

Хорошего вам настроение, глупомордые буртасы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы не можем регулировать тариф, мы не можем напрямую субсидировать перевозки по нерегулируемым тарифам», - констатировал мэр.
А кто и скорее всего не безвозмездно подписал такой договор с перевозчиками?

Гость||

Какая разница сколько и чего от инфляции, если справедливая для всех вас цена проезда составляет 82 рубля.

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Имя: Гость
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