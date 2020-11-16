Рост тарифов на проезд в Пензе в несколько раз превысил инфляцию

16.11.2020 | 09:07

Темпы роста стоимости проезда в общественном транспорте Пензы в несколько раз опередили инфляцию.

За последние два с половиной года тарифы поднимали трижды. В августе 2018-го цена билета в автобусе большой вместимости увеличилась с 18 до 21 рубля, в 2019-м - до 23, а 14 ноября 2020-го - до 27.

Проезд в маршрутке обходился в 20 рублей, в августе 2018-го подорожал до 23, в 2019-м - до 27 и, наконец, теперь до 32.

Таким образом, с июля 2019-го по ноябрь 2020-го (то есть за 16 месяцев) поездка в автобусе подорожала на 28%, в маршрутке - на 39%.

Вместе с тем, согласно данным ЦБ РФ, в 2019 году уровень инфляции в России составил 3%, а в 2020-м ожидается на уровне 4%. То есть в несколько раз меньше, чем увеличение стоимости проезда. При этом из-за пандемии большинство пензенцев оказалось в куда более сложном материальном положении, чем полтора года назад. Доходы снизились, многие потеряли работу.

«У меня двое детей на иждивении, которые ездят учиться. 30 руб. в день плюсом к той стоимости при прежней зп. Сильно бьет», - написал один из участников в телеграм-канале PenzaInform.

Многочисленные жалобы на повышение стоимости проезда поступали и ранее.

При этом, по словам главы администрации Пензы Андрея Лузгина, муниципальная власть не имеет рычагов давления на перевозчиков, которые повысили тарифы.

«Мы не можем регулировать тариф, мы не можем напрямую субсидировать перевозки по нерегулируемым тарифам», - констатировал мэр.

Сами перевозчики объяснили решение необходимостью увеличить заработную плату сотрудникам, подорожанием запчастей и горюче-смазочных материалов, а также снижением пассажиропотока из-за пандемии. Неизменной пока остается лишь стоимость проезда в троллейбусах (муниципальном транспорте) - 20 рублей.