Белозерцев прокомментировал ситуацию с COVID-19 и медициной

16.11.2020 | 10:25

Губернатор Иван Белозерцев, проходящий на дому лечение от коронавирусной инфекции, прокомментировал обстановку, которая складывается в Пензенской области в настоящее время.

В понедельник, 16 ноября, он опубликовал в личном Instagram-аккаунте пост, назвав ситуацию очень сложной.

«Заболеваемость остается на прежнем, но очень высоком уровне. Здравоохранение работает с колоссальным перегрузом, но задачу свою выполняет. Большую помощь оказывают работающие ординаторы и студенты старших курсов мединститута. С помощью добавленных машин быстрее стали добираться на вызов врачи», - пояснил глава региона.

Он также отметил, что пандемия продолжается и, чтобы преодолеть ее, нужны усилия каждого.

«Одни проявляют героизм (имеются в виду медработники. - Прим. ред.), от других нужно минимум усилий - соблюдать правила», - резюмировал Белозерцев.

По данным оперативного штаба на 15 ноября, в Пензенской области зарегистрировано 17 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В течение последнего месяца ежесуточно ставится от 160 до 175 новых диагнозов.

О болезни Белозерцева стало известно 4 ноября. Он вместе с супругой, которая также подхватила вирус, лечится дома.