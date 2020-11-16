Сетевое издание|18+|Понедельник|16 ноя 2020|11:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Белозерцев прокомментировал ситуацию с COVID-19 и медициной

Печать

Губернатор Иван Белозерцев, проходящий на дому лечение от коронавирусной инфекции, прокомментировал обстановку, которая складывается в Пензенской области в настоящее время.

В понедельник, 16 ноября, он опубликовал в личном Instagram-аккаунте пост, назвав ситуацию очень сложной.

«Заболеваемость остается на прежнем, но очень высоком уровне. Здравоохранение работает с колоссальным перегрузом, но задачу свою выполняет. Большую помощь оказывают работающие ординаторы и студенты старших курсов мединститута. С помощью добавленных машин быстрее стали добираться на вызов врачи», - пояснил глава региона.

Он также отметил, что пандемия продолжается и, чтобы преодолеть ее, нужны усилия каждого.

«Одни проявляют героизм (имеются в виду медработники. - Прим. ред.), от других нужно минимум усилий - соблюдать правила», - резюмировал Белозерцев.

По данным оперативного штаба на 15 ноября, в Пензенской области зарегистрировано 17 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В течение последнего месяца ежесуточно ставится от 160 до 175 новых диагнозов.

О болезни Белозерцева стало известно 4 ноября. Он вместе с супругой, которая также подхватила вирус, лечится дома.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Странно -то, что волнует народ- повышение цен на проезд и кап. ремонт-он не комментирует. А комментирует то, что и так все знают... Зачем?

Гость||

Иван Александрович, вас обманули! Все хорошо у нас с медициной вообще и с ковидом в частности, все под контролем. Единственно, с чем можно согласится, что нужны усилия кажного. А чтобы эти усилия были ощутимыми, не забубенить ли поголовный антиковидный налог? Скажем по 10% от дохода, но не менее 5 т.р. в месяц?

Гость||

Вирус Короны не уничтожил вируса Понедельник. Не удивляюсь, что многое насущное Он не комментирует.

Гость||

Как всегда в понедельник, глупо и пустословно, номинальный губернатор.

Гость||

какой ковид? что за беспредел с ценами на проезд?

Гость||

Лучше пусть ситуацию с повышением цен на проезд прокомментирует! Ка он с этим бороться собирается?

Гость||

Гость писал(a):

Единственно, с чем можно согласится, что нужны усилия кажного. А чтобы эти усилия были ощутимыми, не забубенить ли поголовный антиковидный налог? Скажем по 10% от дохода, но не менее 5 т.р. в месяц?
Это с какой это стати? кто болеет тот пусть и платит, я не собираюсь содержать ни кого кроме своей семьи

Гость||

Что думает по поводу повышения цен на проезд Дина Черемушкина?

Гость||

Когда с диагнозом ковид личающихся дома начнут раздавать положенные бесплатные лекарства?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 11:08|

Запомните и больше не пишите одно и тоже

согласен

Гость||

Гость писал(a):

Когда с диагнозом ковид личающихся дома начнут раздавать положенные бесплатные лекарства?
Ага, по гробам потом разложат, купи сам и не гробь здоровье ожиданьем.

Гость||

Гость писал(a):

терпим нще 4 года, увы...
Пят лет, родной, пять лет...

Гость||

раз так всё плохо как он говорит тогда зачем школы открывать.........сам себе противоречит

Гость||

Математика всем в помощь. Даже ежедневное фиксирование по 200 человек, заболевших якобы ОРЗ, даёт чуть более 70 тысяч в год. В области более 1 300 000 жителей, делим на 70 тысяч, получаем почти 20 лет "ПАНДЕМИИ"!!!!! А бараны этого никогда не поймут! А бабушкам и дедушкам старше 65 лет вход в поликлиники СТРОГО ВОСПРЕЩЁН. Болеть можно только фуфловирусом. Может, в этом и цель нашей правящей элиты?..

Гость||

Когда губернатор прокомментирует ситуацию с общественным транспортом и где наши 100 новых МУНИЦИПАЛЬНЫХ автобусов.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте