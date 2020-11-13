В Заречном 13 школьников болеют COVID-19, 107 - ОРВИ

13.11.2020 | 15:17

В понедельник, 16 ноября, зареченские школьники выходят на учебу. Об этом сообщает портал «Город Z».

10 ноября региональный оперативный штаб рекомендовал министерству образования рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении каникул, однако минобразования решило продолжить обучение во второй четверти в очном формате.

Это правило распространяется и на Заречный - все учреждения образования в закрытом городе будут работать в обычном режиме.

В этом году осенние каникулы начались 31 октября. За две недели в Пензенской области коронавирус подтвердился у 223 несовершеннолетних, 169 из них - в возрасте от 7 до 17 лет.

По информации департамента образования, сейчас в Заречном у 13 детей школьного возраста подтвержден диагноз COVID-19, еще 107 учеников болеют ОРВИ.

В детских садах Заречного открыта 141 группа, еще 7 находятся на карантине по коронавирусу.