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Общество

В Заречном 13 школьников болеют COVID-19, 107 - ОРВИ

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В понедельник, 16 ноября, зареченские школьники выходят на учебу. Об этом сообщает портал «Город Z».

10 ноября региональный оперативный штаб рекомендовал министерству образования рассмотреть вопрос о дальнейшем продлении каникул, однако минобразования решило продолжить обучение во второй четверти в очном формате.

Это правило распространяется и на Заречный - все учреждения образования в закрытом городе будут работать в обычном режиме.

В этом году осенние каникулы начались 31 октября. За две недели в Пензенской области коронавирус подтвердился у 223 несовершеннолетних, 169 из них - в возрасте от 7 до 17 лет.

По информации департамента образования, сейчас в Заречном у 13 детей школьного возраста подтвержден диагноз COVID-19, еще 107 учеников болеют ОРВИ.

В детских садах Заречного открыта 141 группа, еще 7 находятся на карантине по коронавирусу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodz.info
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